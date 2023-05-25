Marko: "Ricciardo simülatörde Perez ve Verstappen seviyesinde değildi"

Pek çok Red Bull taraftarı Max Verstappen ve Daniel Ricciardo arasındaki mücadelenin rövanşını görmek istiyor ancak bunun yakın gelecekte gerçekleşmesi pek olası değildi.

Çünkü McLaren'de geçirdiği iki zor yılın ardından test pilotu olarak eski yuvasına dönen Ricciardo, eski formundan çok uzak görünüyor.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Formel1.de'nin YouTube kanalına verdiği kapsamlı bir röportajda, Ricciardo'nun şu anda ana takımda yarışan Max Verstappen ve Sergio Perez seviyesinde olmadığını söyledi.

Marko, "Daniel simülatörde Max Verstappen ve Sergio Perez ile seviyesinde değildi."

"Bizimle parladığı o kararlılık yok. Rekabet seviyesini düşüren bir şeyler olmuş olmalı." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko, Ricciardo'nun ne kadar yavaş kaldığı hakkında yorum yapmazken, "Bunlar iç konular" demekle yetindi.

Son haftalarda Avustralyalı pilotun adı AlphaTauri ile anılmıştı ancak Marko bunun mümkün olmadığını söyledi.

Marko, "Hedefi üst düzey bir takıma geri dönmek, ki bu onun sözleri."

"Bence aktif spora verdiği bu ara, kendini bulması ve gerçekten nereye gitmek istediğini anlaması için iyi bir fırsat."

"Bahsettiğim nedenlerden ötürü AlphaTauri'de yarışması mümkün değil. Ayrıca kendisinin söylediklerinden ötürü de bir seçenek değil."

"AlphaTauri, AlphaTauri'dir. Red Bull Racing de Red Bull Racing'dir. İster orta grupta yarışın, ister zirvede sürün, bu iki takımdaki baskı ve atmosfer tamamen farklıdır."

"Onun yeteneklerini biliyoruz. Bizden sonra Renault dönemi başladı. Sonra McLaren'a gitti ve bir düşüş yaşadı. O artık bizim bildiğimiz Ricciardo değildi." dedi.

Mevcut rolüyle ilgili Marko, "Şu anda bulunduğu rolde çok iyi bir iş çıkarıyor. Halihazırda pek çok pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetine katılıyor." dedi.