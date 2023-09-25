Marko: "Ricciardo, Red Bull koltuğunu istiyor"
Red Bull'un baş danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo'nun ikisinin de 2024 sonrası için olası adaylar olduğunu fakat takım olarak geleceğe hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
AlphaTauri, geçtiğimiz hafta sonu Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın gelecek sezon kendileri için yarışacağını doğruladı.
Red Bull ise Max Verstappen ve Sergio Perez'den oluşan mevcut sürücü kadrosunu koruyacak. Bu dört ismi yedek pilot olarak Liam Lawson destekleyecek.
Fakat 2024 sonrası için her şey açık. Söylentiler Perez'in 2024 sonunda Red Bull'dan ayrılacağı ve yerine muhtemelen Ricciardo'nun geleceği yönünde.
Fakat hem Perez hem de Ricciardo 30 yaşını geçmiş durumdalar.
Marko, Sky Germany'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Checo'nun 2024 sonuna kadar sözleşmesi var."
"Daniel Ricciardo da Red Bull Racing'e dönmek istiyor, hedefi bu. Bunu başarmak için iyi bir performans göstermesi gerekiyor."
"Yuki genç, gelecek vaat eden bir Japon ve Lawson da 21 yaşında genç bir pilot ama sahip olduğu potansiyeli zaten gösterdi."
"Geleceği de düşünmek zorundayız. Daniel ve Checo'nun ikisi de 30'un üzerinde ve ne kadar süre yarışmak istediklerine karar vermek onlara bağlı"
"Biz de buna hazır olmalıyız."
Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!
Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok! Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!
Ricciardo büyük ihtimalle iki yarış daha yok!
Ricciardo büyük ihtimalle iki yarış daha yok! Ricciardo büyük ihtimalle iki yarış daha yok!
Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu
Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı?
Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı? Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı?
Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak"
Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak" Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak"
Son Haberler
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!
Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"
Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu" Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"
Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"
Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç" Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar