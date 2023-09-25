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Marko: "Ricciardo, Red Bull koltuğunu istiyor"

Red Bull'un baş danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo'nun ikisinin de 2024 sonrası için olası adaylar olduğunu fakat takım olarak geleceğe hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

AlphaTauri, geçtiğimiz hafta sonu Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın gelecek sezon kendileri için yarışacağını doğruladı.

Red Bull ise Max Verstappen ve Sergio Perez'den oluşan mevcut sürücü kadrosunu koruyacak. Bu dört ismi yedek pilot olarak Liam Lawson destekleyecek.

Fakat 2024 sonrası için her şey açık. Söylentiler Perez'in 2024 sonunda Red Bull'dan ayrılacağı ve yerine muhtemelen Ricciardo'nun geleceği yönünde.

Fakat hem Perez hem de Ricciardo 30 yaşını geçmiş durumdalar.

Marko, Sky Germany'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Checo'nun 2024 sonuna kadar sözleşmesi var."

"Daniel Ricciardo da Red Bull Racing'e dönmek istiyor, hedefi bu. Bunu başarmak için iyi bir performans göstermesi gerekiyor."

"Yuki genç, gelecek vaat eden bir Japon ve Lawson da 21 yaşında genç bir pilot ama sahip olduğu potansiyeli zaten gösterdi."

"Geleceği de düşünmek zorundayız. Daniel ve Checo'nun ikisi de 30'un üzerinde ve ne kadar süre yarışmak istediklerine karar vermek onlara bağlı"

"Biz de buna hazır olmalıyız."

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