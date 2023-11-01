Marko: "Ricciardo, Meksika'da harikaydı"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Daniel Riccairdo'yu överken, Yuki Tsunoda'yı eleştirdi.
Daniel Ricciardo geçen hafta sonu Meksika'da günün yıldızlarından biriydi ve kırmızı bayrağa rağmen yarışı yedinci bitirdi.
Yarışın ardından Red Bull tarafından övgüler gelirken, Helmut Marko da o isimlerden birisiydi.
Marko, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Daniel Ricciardo harika bir yarış çıkardı."
"Bir tur daha olsa Russell'ın önüne geçebilirdi. Bu, AlphaTauri bugünlerde ne kadar hızlı olabileceğini gösteriyor."
"Yuki de hızlıydı ama sadece bir değil, üç aptalca hata yaptı. Sekizinci bitirmesi gerekirdi."
Sonrasında Marko, koltuğu sallantıda olan Sergio Perez hakkında yorum yaptı.
"Bunun bir yarış kazası olduğunu söyleyebilirim. Sainz'dan çok daha iyi bir başlangıç yaptı ve Leclerc'in bile önündeydi. Temas yaşamaları kötü şanstan ibaret."
"Eğer ilk viraja birinci ya da ikinci girme şansınızsa, bunun için zorlamanız gerekir."
"Bunun bir 'ya hep ya hiç' hamlesi olduğunu söyleyemem. Her şey birkaç santimetreyle ilgiliydi. Eğer her şey yolunda gitseydi, Leclerc'in önünde olacaktı."
"Bu kadar coşkulu bir seyirci varsa, elbette kazanmaya çalışmalısınız."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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