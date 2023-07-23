Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'yi coşturdu, yüzler gülüyor"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri'ye gelişinin İtalyan ekibi memnun ettiği görüşünde.
Daniel Ricciardo, Formula 1'e dönüşünden sonraki ilk sıralama turlarında neredeyse hiç bilmediği bir araçla takım arkadaşı Yuki Tsunoda'Yı geride bıraktı.
Avustralyalı pilotun gelişi İtalyan ekipte zaten coşkuyla karşılanmıştı ve hemen iyi bir tempo yakalaması takımı daha da mutlu.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan Helmut Marko da bu konuya dikkat çekti.
Marko, Ricciardo'nun Faenza merkezli takımdaki herkesi cesaretlendirdiğini söylerken, Sergio Perez'den de aynı şeyi beklediklerini belirtti.
Helmut Marko Sky Deutschland ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "AlphaTauri'de herkesin yüzü yeniden gülüyor."
"Daniel şaşırtıcı derecede güçlü bir performans sergiledi ve takımdaki herkes gerçek bir duygusal destek içerisinde."
"Cuma günü mühendisler Ricciardo'nun sağladığı geri bildirimlerden ötürü epey coşkuluydu. Ancak bize geri dönmek istiyorsa, iyi sonuçlar alması gerekiyor."
Sonrasında Perez sorulduğunda Marko, "Sergio Perez'in kontratı 2024'ün sonuna kadar devam ediyor ama kendisini geliştirmesi gerekiyor."
"Ona konsantre olmasını ve Max'e bakmayı bırakmasını söylüyoruz. Biraz rahatlaması gerekiyor." dedi.
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