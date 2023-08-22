Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun sezonun ikinci yarısında başarılı olması halinde 2024 yılında AlphaTauri'de tam bir sezon geçirebileceğini ima etti.
Ricciardo, Britanya Grand Prix'sinin ardından Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri'ye getirildi.
Sekiz kez yarış kazanan Ricciardo, 2013 yılından bu yana ilk kez Faenza merkezli takıma geri döndü. Red Bull motor sporları danışmanı Marko, Avustralyalı pilotun bir süre daha orada olabileceğini ima etti.
Ricciardo, gelecek sezon Sergio Perez'in takımla olan sözleşmesinin son yılı olması nedeniyle 2025'te Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olmayı hedeflediğini gizlemedi.
Marko, Ricciardo'nun hedefini bildiğini kabul etti, ancak AlphaTauri'nin yeniden markalaşması nedeniyle Ricciardo'nun takımda bir sezon daha kalabileceğini ima etti.
Ayrıca Red Bull motor sporları danışmanı, gelecek sezon bu koltuklar için rekabet olacağına da dikkat çekti.
Marko, Almanya'da Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte, "Elbette Daniel Ricciardo'nun hedeflerinin ne olduğunu biliyoruz. Ancak bunlara nasıl ulaşılacağını, gelecek yıl AlphaTauri'de tam bir bağlılıkla bir yıl geçirmeye hazır olup olmadığını da biliyoruz."
"Yuki Tsunoda kendi içinde istikrarlı bir şekilde gelişti, duygularını büyük ölçüde kontrol altına aldı."
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Ancak alternatiflerimiz de var, örneğin Japonya'da ikinci olan ve orada çok başarılı olan [Liam] Lawson, Japonya'da sürmeye başladığından beri tüm gelişiminde büyük bir sıçrama yaptı." dedi.
Ricciardo, iki yarış önce gride döndüğünden beri gösterdiği iyi performans nedeniyle övgüler aldı.
Marko, Avustralyalının dönüşünün takım için iyi olduğuna inanıyor ve Ricciardo'nun şimdiden De Vries'e kıyasla Tsunoda'nın seviyesine çok daha yakın olduğunu düşünüyor.
Marko, "Bu değişim, AlphaTauri takımındaki ruh hali ve motivasyon açısından çok olumlu bir etki yarattı."
"De Vries'in Tsunoda ile farkı ortalama 0.3-0.5 saniye iken, Ricciardo henüz Tsunoda'ya eşit olmasa da aralarındaki fark çok daha az."
"Dokuz yarışımız kaldı ve bu dokuz yarışta nasıl geliştiğini izleyeceğiz. Tsunoda Spa'da çok iyi bir yarış çıkardı, belki yağmurun biraz fazla yağdığı orta sektörde belki daha iyi bir sonuç alabilirdi. Daniel ise sprintte puanlardan çok uzakta değildi. Yani iyi bir yöndeyiz." dedi.
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