Marko: "Renault ile şampiyon olamayacağımız açıktı"

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Fransız üretici, 2010-13 yılları arasında Red Bull ile arka arkaya dört pilotlar ve dört takımlar şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı. Bu açıdan bakıldığında, iki taraf arasındaki işbirliği oldukça başarılı görünüyor.

Fakat 2014 yılında V6 turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından ihtişamlı günler sona ermiş oldu.

Red Bull ile Renault arasındaki ilişki o noktadan itibaren düşüşe geçti ve Renault güç ünitesi 2016'dan itibaren İsviçreli saat üreticisi TAG Heuer adı altında kullanılmaya başlandı.

2018 sezonunun sonunda Red Bul ve Renault'nun yolları ayrıldı ve Avusturyalı ekip, Honda ile yarışmaya başladı.

Red Bull, Renault ile şampiyon olabileceğine inanmıyordu ve bundan ötürü de Honda motoruna geçmenin şampiyonluk yolunda en doğru karar olduğunu düşündü.

Autorevue ile yaptığı özel röportajda Marko bunu en başından beri bildiklerini söyledi.

Marko, "Renault motoruyla şampiyonluk kazanamayacağımızı kesin olarak biliyorduk."

"Fakat Max ne olursa olsun her zaman takımımızın arkasında durdu."

"Honda ile yarışmaya başladığımızda bile, planlarımız hakkında onu her zaman tam manasıyla bilgilendirdik. En son gelişmelerden her zaman haberdardı." dedi.

Marko, 2022 aracı hakkında da açıklamalarda bulundu ve projenin çok iyi gittiğini dile getirdi.

Marko, "Bana göre doğru yoldayız ve tekrar şampiyonluk savaşı verebiliriz. "

"Her zamanki gibi ana rakibimizin Mercedes olacağını düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images