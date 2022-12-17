Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun

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Helmut Marko, Mateschitz ve Christian Horner ile beraber Avusturyalı ekibin başarısının temellerini atan isimdi.

Fakat Mateschitz'in vefatından sonra Red Bull'da işler değişmeye başladı çünkü yarış departmanına ait sorumluluklar el değişti. Yeni yapıda Formula 1 projeleri (Red Bull Racing ve AlphaTauri) daha çok futbol dünyasından tanınan Oliver Mintzlaff'a bağlı olacak.

Red Bull Racing için çok başarılı bir sezonu geride bırakmasının ardından, Graz'da Marko ve Mintzlaff arasında önemli bir ilk toplantı yapıldı.

Marko, bu konuda Kleine Zeitung'a şunları söyledi: "Bu bizim ilk toplantımız değildi ama gelecek ve geleceğe nasıl yaklaşmak istediğimizle ilgili ilk konuşmamızdı."

"Aynı çizgideyiz ve Oliver da takım hakkında çok iyi bilgilendirildi."

"Elbette Red Bull'un amiral gemisi olduğumuz sır değil. Red Bull Racing uzun zamandır sayılar, başarılar ve pazarlama anlamında inanılmaz bir noktada."

"Bu nedenle takımın aynı şekilde devam etmesi gerektiği konusunda hemen anlaştık."

Marko, bir şeyleri değiştirmek için hiçbir neden olmadığını vurguladı.

Sonrasında istikrarın önemine dikkat çeken Marko, AlphaTauri'nin iyi bir yıl geçirmediğini kabul etti ve şöyle dedi: "AlphaTauri'nin geçen sezonki performansı bizi tatmin etmese de başarımızın ardındaki en önemli etken devamlılık."

"Yılın bu aşamasında tüm bunları analiz edeceğiz ve daha sonra gelecekte onlarla nasıl bir yol izleyeceğimize bakacağız."