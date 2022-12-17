Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun
Helmut Marko, Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından Red Bull'un yarış departmanının başına geçen Oliver Mintzlaff ile ilk önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Marko'ya göre, görüşme planlandığı gibi gitti.
Helmut Marko, Mateschitz ve Christian Horner ile beraber Avusturyalı ekibin başarısının temellerini atan isimdi.
Fakat Mateschitz'in vefatından sonra Red Bull'da işler değişmeye başladı çünkü yarış departmanına ait sorumluluklar el değişti. Yeni yapıda Formula 1 projeleri (Red Bull Racing ve AlphaTauri) daha çok futbol dünyasından tanınan Oliver Mintzlaff'a bağlı olacak.
Red Bull Racing için çok başarılı bir sezonu geride bırakmasının ardından, Graz'da Marko ve Mintzlaff arasında önemli bir ilk toplantı yapıldı.
Marko, bu konuda Kleine Zeitung'a şunları söyledi: "Bu bizim ilk toplantımız değildi ama gelecek ve geleceğe nasıl yaklaşmak istediğimizle ilgili ilk konuşmamızdı."
"Aynı çizgideyiz ve Oliver da takım hakkında çok iyi bilgilendirildi."
"Elbette Red Bull'un amiral gemisi olduğumuz sır değil. Red Bull Racing uzun zamandır sayılar, başarılar ve pazarlama anlamında inanılmaz bir noktada."
"Bu nedenle takımın aynı şekilde devam etmesi gerektiği konusunda hemen anlaştık."
Marko, bir şeyleri değiştirmek için hiçbir neden olmadığını vurguladı.
Sonrasında istikrarın önemine dikkat çeken Marko, AlphaTauri'nin iyi bir yıl geçirmediğini kabul etti ve şöyle dedi: "AlphaTauri'nin geçen sezonki performansı bizi tatmin etmese de başarımızın ardındaki en önemli etken devamlılık."
"Yılın bu aşamasında tüm bunları analiz edeceğiz ve daha sonra gelecekte onlarla nasıl bir yol izleyeceğimize bakacağız."
2022'de en az dayanıklılık sorununu Mercedes yaşamış
Lowe: "Abu Dabi'de Mercedes'in başarısı gözden kaçırıldı"
Son Haberler
Norris, herkes ileriye gidebilmemiz için çok çalışıyor"
McLaren'dan Lando Norris, tüm McLaren'ın aracı geliştirmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi.
Palou: "Sainz şampiyonluk için gereken her şeye sahip"
IndyCar pilotu Alex Palou'ya göre Carlos Sainz, şampiyonluk savaşı vermek için gereken tüm yeteneğe sahip.
Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı
Toto Wolff, Manchester City futbol menajeri Pep Guardiola ile kısa sürede kurduğu yakın ilişki ve gelecekteki 'yolculuğunda' nasıl yer alacağı hakkında konuştu.
Crutchlow: "Yamaha'daki test sürücüsü rolünün bu kadar zor olmasını beklemiyordum"
Üç kez MotoGP yarış galibi Cal Crutchlow, Yamaha'daki resmi test sürücüsü rolünün 'bu kadar zor' olmasını beklemediğini itiraf etti.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.