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Formula 1 Britanya GP

Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"

Bazı zorlu hafta sonlarının ardından Red Bull danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un Silverstone'da daha iyi durumda olmasını bekliyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Red Bull Ring'de Max Verstappen'in direksiyonunda olduğu RB20 yine hızlı görünüyordu. Max Verstappen 4.318 kilometrelik pistteki sıralama turlarında 0.4 saniyelik bir fark yakaladı ve yarışta zafere ulaşacak gibi görünüyordu, ta ki yavaş bir pit stop ve Lando Norris ile yaşadığı temasa kadar.

Speedweek.com için köşe yazısında Helmut Marko, Red Bull'un durumunu değerlendirdi ve yeni güncellemeler geldiğinin müjdesini verdi.

Marko, "Bu çok hızlı pist için, kronometre üzerinde büyük bir etkisi olması gereken büyük bir güncellememiz olacak."

"Avusturya'da ayarların gayet iyi çalışmasının ardından, elbette eski formumuzu yeniden kazanabileceğimizi düşünüyoruz."

"Ancak yine de birinci olmak için her şeyin doğru olması gerekiyor çünkü McLaren tıpkı geçen sene olduğu gibi tüm pistlerde, tüm lastik hamurlarında ve tüm sıcaklıklarda çok iyi performans gösteren bir araca sahip."

"Yine de her zaman söylüyorum: hedefimiz dünya şampiyonluğu ve Avusturya Grand Prix'si bunu başarmamıza yardımcı oluyor." dedi.

Mercedes sorulduğunda Marko, "Mercedes de şu an yükselişte ama henüz kendi başlarına kazanabileceklerini düşünmüyorum. Hâlâ biraz daha fazlasına ihtiyaçları var." dedi.

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