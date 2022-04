Marko: "Red Bull'un önde kalmak için ağırlık azaltması gerekiyor"

F1'in yeni teknik düzenlemeleri gereği, araçların ağırlığı yeni 18 inç lastikler ve şasideki güvenlik unsurlarının artırılması ile 752 kg'dan 795 kg'a çıkartıldı.

Ancak takımlar, minimum ağırlığa inmekte zorlanıyorlar ve bunun bir kısmı, jant kapağı gibi beklenenden ağır parçaların kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu da, takımların ağırlık tasarrufu yapmak için araçlarından boya kaldırmalarına sebep oluyor.

Toto Wolff "en iyi tahmininin", ilk 10 takım arasındaki "en ağır araçların Mercedes ve Red Bull olduğunu" söylemişti.

Max Verstappen, Bahreyn'de yarış dışı kalıp liderliği Ferrari pilotu Charles Leclerc'e kaybettikten sonra, Suudi Arabistan'da Red Bull'a sezonun ilk galibiyetini getirdi.

Red Bull danışmanı Marko, RB18 aracının fazla ağır olduğunu ve Ferrari'nin ağırlık avantajı göz önünde bulundurulduğunda, rekabetçi olmak için bu rakamı düşürmeye odaklandıklarını söyledi.

Marko, Red Bull'un ağırlık azaltma problemlerinin, bütçe sınırlamasından kaynaklandığını ve bunun, odaklanılacak alanları kısıtladığını söyledi.

Marko, Formel1.de ile özel röportajında şunları söyledi: "Bütçe sınırlaması yüzünden ağırlık azaltmak çok daha zor."

"Nerede teknik gelişmeler olacağı, nerede ağırlık azaltılacağı ve dayanıklılığın nerede bulunacağını çok daha itiz bir şekilde hesaplamak ve daha sonra doğru uzlaşma noktasını bulmak gerekiyor."

"Ancak tek bir şey kesin: Eğer ağırlığınız fazlaysa, bu sezon gridin önünde süremeyeceksiniz."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, the rest of the team celebrate their

