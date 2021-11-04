Marko, Red Bull'un Meksika hedefini "duble" olarak belirledi

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Red Bull'un güçlü performans sergilemesi bekleniyor. Bunun temel sebebi, Avusturyalı ekibin son yıllarda Meksika'da her zaman güçlü olması.

Yüksek rakım, motorun çalışma şeklini etkiliyor ve üreticiler arasındaki farklar genellikle diğer yarışlardan daha az oluyor. Şu noktada Mercedes'in Honda'ya kıyasla daha güçlü bir üniteye sahip olduğu göz önüne alındığında, durum Red Bull lehine olabilir.

Hafta sonu öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuşan Helmut Marko, yarış için hedeflerini duble olarak belirledi.

Marko, "Şampiyonadaki liderliğimizi korumak için iyi bir fırsata sahibiz."

"Her ne kadar eskisine oranla daha küçük bir turboya sahip olsalar bile, Mercedes'e kıyasla daha küçük bir turbo kullanıyoruz. Rakım nedeniyle havanın incelmesi, bize avantaj sağlamalı."

"Takım olarak Meksika için hedefimiz birinci ve ikinci olmak." dedi.

Ancak Marko, hiçbir şeyi hafife almadıklarını söylüyor.

"Birbirine o kadar yakınlar ki bir pistin hangi araç için daha iyi olduğuna karar vermek kolay değil. Fakat Meksika ve Brezilya'da rakım önemli bir rol oynuyor."

"Amerika'da paketimizin gücünü gösterebildik çünkü Rusya ve Türkiye'deki yarışların aksine doğru ayarı bulmayı başardık."

"Her seferinde lastikleri doğru sıcaklıkta tutmanın bir yolunu bulmak gerekiyor."

Red Bull'un doğru ayarları bulmakta zorluk çekmesi, sprint yarışının yapılacağı Brezilya'da Avusturyalı ekibi olumsuz etkileyebilir.

Takım, Amerika'da cuma günü doğru ayarları bulmakta zorlanmış ve gece yapılan çalışmaların ardından cumartesi günü pozitif bir adım atmışlardı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images