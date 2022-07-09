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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Marko, Red Bull'un F1 yıldızlarının en iyi ve en kötü özelliklerini değerlendirdi 

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, konu pilotlara geldiğinde gerçek duygularını açıklamaktan asla korkmadı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Yasenur Sever
, Editör
Marko, Red Bull'un F1 yıldızlarının en iyi ve en kötü özelliklerini değerlendirdi 
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En zor görevleri aşmakta ustalaşan Red Bull genç pilotları, F1 kariyerinde yükselemediklerinde hızla düşüşe geçiyorlar. Formula 1’de galibiyete ulaşanlar bile eleştiriden muaf değiller.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde Red Bulletin'e verdiği etkileyici bir röportajda Marko, Red Bull garajının geçmişte ve günümüzde bir parçası olan pilotlarla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Marko; Red Bull mezunlarından bazılarını eleştirmekten kaçınırken, Max Verstappen’i övmekten başka bir şey söylemedi, diğerleri için birkaç sert söz söyledi.

İşte öne çıkanlardan bazıları…

DANIEL RICCIARDO - "Tutarlılıktan yoksun"

Daniel Ricciardo, Red Bull'da Vettel ve Verstappen ile birlikte yarış kazanma başarısı elde etti. Marko ise her zaman ihtiyaç duyduğu formu yakalayamayacağını düşünüyor.

"Red Bull'daki ilk yılında 3 kez yarış kazanarak Vettel'in önündeydi. Max'in sahneye çıkması kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Mücadeleye girmek yerine mesafesini korumak istedi ve sonra ne olduğunu biliyorsun. Bu çok kötü."

“Onunla çalışmak her zaman güzeldi. Hızı Max’in hızıyla karşılaştırılabilir ancak nihai tutarlılıktan yoksun.”

SEBASTIAN VETTEL - 'Analitik çalışan'

Marko, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in sıkı çalışması ve analitik yeteneği sayesinde uzun süre boyunca takım arkadaşı olan Mark Webber'i yenebildiğine inanıyor.

Marko, "Tüm teknik olanaklardan en üst düzeyde yararlandı. Bu aynı zamanda yetenekli bir pilot olan Mark Webber’in önüne geçmesine yardımcı oldu.” dedi.

CARLOS SAINZ - Verstappen ile “Toksik” ilişkisi

Carlos Sainz, Formula 1'in son kazananı ancak Marko, kariyerinin başında gösterdiği tempodan etkilenmişti.

Marko, Sainz'in hızlı virajlarda Vettel'den daha hızlı olduğunu düşünüyordu ancak Marko; 2015'te Toro Rosso'da Verstappen ile Sainz takım arkadaşı olunca işlerin kötüye gittiğini söylüyor.

"Max'i takım arkadaşı olarak almak onun kötü şansıydı."

"Toro Rosso'da ikisi arasındaki atmosfer oldukça zehirliydi. O zaman kurduğumuz düzende onu aramızda tutmanın bir yolunu göremedim ve o da önce Renault, McLaren ve ardından Ferrari'ye geçti.” 

ALEX ALBON - "Fazla nazik"

Albon, Williams için yarışabilir ancak Red Bull ve Toro Rosso ile yarıştığı için onlarla yakın bağlarını koruyor.

Marko, Albon'un kariyer gidişatının 2019'da Brezilya ve 2020'de Avusturya'da değiştiğini düşünüyor. Potansiyel podyumlar, Lewis Hamilton ile yaşadığı kazalarla elinden kayıp gitmişti. Marko ayrıca Taylandlı pilotun şampiyon olmak için doğru zihinsel yaklaşımdan yoksun olabileceğini düşünüyor.

"Alex çok hızlı, ama fazla nazik olup olmadığını merak ediyorum."

“Biraz David Coulthard'a benziyor. Herkesin sevdiği ama sonunda yeterince mücadele etmeyen.” 

YUKI TSUNODA - “Bir anda patlamaya eğilimli"

AlphaTauri genç pilotu, Pierre Gasly ile yaşadığı Britanya Grand Prix temasının ardından biraz baskı altında olabilir ancak Marko’nun Tsunoda’nın yarış hızı konusunda oldukça az eleştirisi var.

Bunun yerine, Marko için Tsunoda’yı öne çıkaran şey mizacı. Tsunoda için “Japon pilotun öfke patlamalarına eğilimli olduğunu ama aynı zamanda çok hızlı olduğunu" söyledi.

“Ona ve büyük potansiyeline inanıyoruz. Stres altında olmadığında, inanılmaz derecede eğlenceli ve sevimli. Yuki'yi herkes sever, onun gibi tepesi atan olmasa bile.” 

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

PIERRE GASLY - "İnanılmaz şeyler yapıyor"

Pierre Gasly 2019'un ortasında Red Bull'daki koltuğunu kaybederken Marko, Fransız pilotun Toro Rosso/AlphaTauri’ye geçmesinden beri kariyerini değiştirdiğini söylüyor.

Red Bull'da işlerin onun için yolunda gitmediğine inanıyor çünkü "Gasly, kendi hatalarıyla uğraşmak yerine bahaneler arıyordu."

Ancak Gasly’nin formunu yeniden değerlendiren Marko şunları ekledi: “Şimdi takım lideri ve inanılmaz şeyler yapıyor. Vatandaşı Francois Cevert gibi hızlı, arsız ve kendini hayattaki güzel şeylere adamış gibi.”

SERGIO PEREZ - Verstappen biraz 'belirsizlik' yarattı

Sergio Perez, Red Bull'un F1 takımına yeni katılan bir isim. Marko; Meksikalı pilotun, başlangıçta bocalamasına rağmen, çıkardığı işten çok etkilendi.

Marko, “Takıma bir galibiyetle geldi ve çok iyi bir ruh halindeydi. Sonra Max ile tanıştı. Bu durum, özellikle sıralamalarda bir miktar belirsizliğe yol açtı.” dedi.

Marko, Meksikalı pilotun çok iyi bir şekilde toparlandığını ve Verstappen'in geçen yıl dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmek için kritik bir rol oynadığını söyledi.

Marko, Perez'in kişiliği hakkında ise “Kendi otellerini seçiyor ve kendi danışmanlarıyla ekip halinde yaşıyor. Hepsinin tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama çok iyi insanlar.” dedi.

MAX VERSTAPPEN - 'sahip olduğumuz en hızlı pilot'

Red Bull'un son F1 şampiyonu olarak Marko'nun Hollandalı pilot için övmekten başka bir şey yapmaması şaşırtıcı değil.

Red Bull'un sahip olduğu en hızlı pilot olduğunu ve hızla ‘tam bir yarış pilotu' haline geldiğini düşünüyor.

Marko, Verstappen için "Şu anda tek turda ondan daha hızlı kimse yok.” dedi. 

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