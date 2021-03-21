Marko, Red Bull'un "çılgın" motor projesine güveniyor

Red Bull, Honda'nın 2021 sonrası spordan çekileceğini açıklamasının ardından olası motor planı üzerinde tartışmalar yapmış ve sonunda Red Bull Powertrains'i kurmuştu.

Red Bull, 2022 yılından itibaren bu departman tarafından hazırlanan güç ünitelerini kullanacak. Ancak bu departman, yepyeni bir ünite değil, Honda'nın F1 tarafından üretilen güncel motor üzerinde çalışacak.

Şirketin, gelişim dondurulduğu için performans çalışması yapması gerekmiyor. Ancak olası sorunlar, motor bakımı ve diğer pek çok şey hakkında çalışmalar yapması gerekiyor.

Tüm bunların maliyeti yüksek olsa da, Red Bull uzun vadede harcadığı paranın karşılığını almalarını beliyor.

Red Bull'dan Helmut Marko, Motorsport-Magazin.com'a verdiği demeçte, "Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor."

"Bu, çılgın bir proje ve pek çok insan bunu sadece Red Bull'un yapabileceğini söylüyor."

"Fakat kendi içimizde yaptığımız tartışmaların ardından, bu konuda açık bir fikir birliği vardı. Gelecekte kendi kendimize yetebilmemizin tek yolu bu."

"Tam da bundan ötürü önümüzdeki bu meydan okumayı kabulleniyoruz." dedi.

Marko, yeni bir motor yapmayacakları için, başlangıçta işlerinin daha kolay olacağını düşünüyor.

"Honda ile gerekli prosedürler üzerinde çalışıyoruz. 2022'de önce Honda'nın motorlarını kullanacağız ve daha sonra gerekli tüm belgelere, tedarikçilere, verilere ve ihtiyaç duyduğumuz diğer her şeye sahip olacağımızı düşünüyoruz."

"Bu, tamamen yeni bir motor oluşturmak yerine, mevcut olanı kullandığımız anlamına geliyor."