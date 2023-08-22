Marko: "Red Bull'un avantajı RB19 değil, Verstappen'den kaynaklanıyor"
Helmut Marko, Red Bull RB19'un hızlı bir Formula 1 aracı olduğunu biliyor fakat bugünkü büyük farkı yaratan şeyin Max Verstappen olduğu görüşünde.
Max Verstappen, büyük bir mucize olmadığı takdirde bu yıl Formula 1'deki üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak.
Halihazırda gerçekleştirilen 12 Grand Prix'nin 10'unu Hollandalı pilot kazanırken, Sergio Perez'in sadece iki zaferi var.
Red Bull pilotları şampiyonada birinci ve ikinci sırada yer alsalar da şampiyonada Verstappen, Checo'ya büyük bir fark atmış durumda.
Yarışlarda bile fark genellikle büyük oluyor. Örneğin Belçika'da Verstappen altıncı başladı ve 17. turda takım arkadaşını geçip rahat bir zafer elde etti.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, tam olarak bundan ötürü RB19'u iyi bir araç olarak görse de, elde edilen başarıları Verstappen'e bağlıyor.
Marko, Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte, "Üstünlüğümüz RB19'dan değil Verstappen'den kaynaklanıyor."
"Onu Perez ile kıyaslayın. Perez, yarış temposu anlamında en hızlı beş sürücüden biri. Zayıflığı sıralama performansı."
"Kıyaslamalar, Max'in sıralama turlarında ortalama olarak yarım saniye, hatta bazen 0.6 saniye daha hızlı olduğunu gösteriyor."
"Yarışta da durum aynı."
"RB19 şu anda en hızlı ve en komple araç. Fakat yarım dakikaya varan bu üstünlük çoğu zaman Verstappen'den kaynaklanıyor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
RB19, Verstappen'e özgü mü yapıldı?
33 yaşındaki Perez, 2022 RB18'in Verstappen'in stiline göre geliştirilmesinden şikayet ediyordu. Bu yıl ise farklar daha da büyüdü ve pek çok kişi RB19'un tamamen son şampiyonun isteklerine göre geliştirilip geliştirilmediğini sorgulamaya başladı.
Marko, "Max önde çok fazla yol tutuş istiyor."
"Önden kaymayı sevmiyor. Aksine arka tarafın daha hareketli olmasıyla hatta bazen saatte 300 kilometre hızla kaymasıyla hiçbir problemi olmuyor. Bunu kontrol altında tutuyor."
"Diğer sürücüler ise bu tarz agresif bir araçla başa çıkmakta zorlanıyor. Yine de şu anda doğru yoldayız çünkü Perez'in de oldukça iyi hissettiği bir ayar var."
"Hızlı bir araç genellikle agresif olur, dolayısıyla sürmesi kolay değildir."
Aracın sadece Verstappen için geliştirilip geliştirilmediği sorusuna Marko şu yanıtı verdi: "Durum öyle değil."
"Araç 2022'nin başında fazla ağırdı ve ağırlık dağılımı nedeniyle önden kayma eğilimi vardı."
"Ağırlığı azaltınca, arkadan kayma eğilimi geri döndü."
Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir"
Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir" Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir"
Marko: "Verstappen giderek daha 'olağanüstü' bir pilot oluyor"
Marko: "Verstappen giderek daha 'olağanüstü' bir pilot oluyor" Marko: "Verstappen giderek daha 'olağanüstü' bir pilot oluyor"
Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"
Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil" Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"
Horner: "Red Bull rehavete kapılmayacak"
Horner: "Red Bull rehavete kapılmayacak" Horner: "Red Bull rehavete kapılmayacak"
Hakkinen: "Red Bull'un ana rakibi bence McLaren olacak"
Hakkinen: "Red Bull'un ana rakibi bence McLaren olacak" Hakkinen: "Red Bull'un ana rakibi bence McLaren olacak"
Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?
Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor? Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?
Son Haberler
Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz" Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?
F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek? F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?
Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz" Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir" Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar