Marko: "Red Bull'un avantajı RB19 değil, Verstappen'den kaynaklanıyor"

Max Verstappen, büyük bir mucize olmadığı takdirde bu yıl Formula 1'deki üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak.

Halihazırda gerçekleştirilen 12 Grand Prix'nin 10'unu Hollandalı pilot kazanırken, Sergio Perez'in sadece iki zaferi var.

Red Bull pilotları şampiyonada birinci ve ikinci sırada yer alsalar da şampiyonada Verstappen, Checo'ya büyük bir fark atmış durumda.

Yarışlarda bile fark genellikle büyük oluyor. Örneğin Belçika'da Verstappen altıncı başladı ve 17. turda takım arkadaşını geçip rahat bir zafer elde etti.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, tam olarak bundan ötürü RB19'u iyi bir araç olarak görse de, elde edilen başarıları Verstappen'e bağlıyor.

Marko, Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte, "Üstünlüğümüz RB19'dan değil Verstappen'den kaynaklanıyor."

"Onu Perez ile kıyaslayın. Perez, yarış temposu anlamında en hızlı beş sürücüden biri. Zayıflığı sıralama performansı."

"Kıyaslamalar, Max'in sıralama turlarında ortalama olarak yarım saniye, hatta bazen 0.6 saniye daha hızlı olduğunu gösteriyor."

"Yarışta da durum aynı."

"RB19 şu anda en hızlı ve en komple araç. Fakat yarım dakikaya varan bu üstünlük çoğu zaman Verstappen'den kaynaklanıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

RB19, Verstappen'e özgü mü yapıldı?

33 yaşındaki Perez, 2022 RB18'in Verstappen'in stiline göre geliştirilmesinden şikayet ediyordu. Bu yıl ise farklar daha da büyüdü ve pek çok kişi RB19'un tamamen son şampiyonun isteklerine göre geliştirilip geliştirilmediğini sorgulamaya başladı.

Marko, "Max önde çok fazla yol tutuş istiyor."

"Önden kaymayı sevmiyor. Aksine arka tarafın daha hareketli olmasıyla hatta bazen saatte 300 kilometre hızla kaymasıyla hiçbir problemi olmuyor. Bunu kontrol altında tutuyor."

"Diğer sürücüler ise bu tarz agresif bir araçla başa çıkmakta zorlanıyor. Yine de şu anda doğru yoldayız çünkü Perez'in de oldukça iyi hissettiği bir ayar var."

"Hızlı bir araç genellikle agresif olur, dolayısıyla sürmesi kolay değildir."

Aracın sadece Verstappen için geliştirilip geliştirilmediği sorusuna Marko şu yanıtı verdi: "Durum öyle değil."

"Araç 2022'nin başında fazla ağırdı ve ağırlık dağılımı nedeniyle önden kayma eğilimi vardı."

"Ağırlığı azaltınca, arkadan kayma eğilimi geri döndü."