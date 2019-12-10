Marko: “Red Bull'un Aston Martin ile anlaşması var”

Son dönemde Aston Martin’in Racing Point’in sahibi Lawrence Stroll tarafından satın alınabileceği konuşuluyor.

Aston Martin’in CEO’su Andy Palmer bu iddiaları yalanlamadı ve yeni yatırımcılara açık olabileceklerini ima etti.

Eğer anlaşma yapılırsa Aston Martin ile Racing Point arasında sponsorluk anlaşması yapılabilir.

Bu da Red Bull ortaklığının büyük ihtimalle sona ereceği anlamına geliyor.

Bu iddialar hakkında konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, “Aston Martin ile Red Bull Racing arasında anlaşma var.” dedi.

Marko'nun bu sözleriyle sadece 2020'ye atıfta bulunduğuna inanılıyor.

Bu, 2020 sonrası için anlaşma ihtimaline açık kapı bırakıyor.