Marko: "Red Bull'un artık zayıf yönü yok"

Red Bull, 2020 yılına kadar her zaman sezona sorunlu ya da yavaş bir araçla başlıyordu ve aracı düzeltene ya da geliştirene kadar da Mercedes aradaki farkı epey açıyordu.

Şimdi Red Bull, sezonun ilk yarışında pole pozisyonunu kazandı ve yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Motorsport-Magazine.com'a konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, sorunların artık geçmişte kaldığını ve artık iyi durumda olduklarını belirtti.

Marko, “Rakiplerimizi kıyasla hangi alanlarda geride kaldığımızı gördük ve bununla ilgili bir planımız vardı. Her şeyden önce sezonun başlangıcından itibaren, yani ilk antrenmanın ilk dakikasından itibaren mücadelede olabilmek için aracımızın son derece hızlı olmasını istedik ve bunu yapmayı başardık."

"Geçen sene Avusturya'daki yarıştan itibaren aracın dengesi çok kötüydü ama şimdi bu sorunların üstesinden geldiğimizi görüyoruz. Ne yaptığımız hakkında ayrıntıya girmek istemiyorum. Fakat her zaman son yarışa göre aracımızı geliştirmeye çalıştık ve yarışlara nispeten küçük parçalar getirmenin mantıklı olduğuna inanıyoruz."

"Ayrıca Honda, sadece güç ünitesinin gücünü artırmakla kalmadı, kullanışlılığını da artırdı. Aracımız, şu anda griddeki en dar arka kısmına sahip araç ve bu, Honda sayesinde mümkün oldu." dedi.

Pek çok kişi, Red Bull'un başarısını yüksek taban eğimine bağlıyor çünkü yeni kurallar yüksek taban eğimine sahip araçları olumlu etkilemiş gibi duruyor.

Marko bu konuda, “Başarının anahtarı yüksek eğimdi. Fakat bence hepsi bir bütün olarak araca bağlı ve lastiklerin çalışması gibi pek çok faktörü hesaba katmanız gerekiyor."

"Sıralama turlarında Mercedes'i 0.4 saniye geride bıraktığımıza şaşırdık, çünkü takımlar arasındaki hız farkının 0.2 saniyeyi geçmeyeceğini düşünmüştük. Hızlı virajlarda aracımız daha da verimli olmalı, ki Bahreyn'de böyle çok viraj yoktu."

"Artık aracımız tüm pistlerde mükemmel şekilde çalışmalı." dedi.