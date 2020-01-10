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Formula 1 / Son dakika

Marko, Red Bull'un 2019'daki dayanıklılığından memnun

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Marko, Red Bull'un 2019'daki dayanıklılığından memnun
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 10:30

Helmut Marko, Red Bull'un 2019 yılında hiç mekanik arızadan ötürü yolda kalmadığını söyledi ve aracın dayanıklılığından memnun olduğunu dile getirdi.

Red Bull, Renault motoru kullandığı 2018 yılında Bahreyn'de iki araçla birden yarış dışı kalırken; Avusturya, Britanya, Almanya, Macaristan, Belçika, İtalya, Amerika ve Meksika'da yine birer araçla yarış dışı kalmıştı.

Azerbaycan'da da Max Verstappen ve Daniel Ricciardo ikilisi kaza yapmıştı. 2020 yılında ise Pierre Gasly ya da Max Verstappen hiçbir yarışta dayanıklılık sorunu yaşamadılar.

Bakü ve Almanya'da Pierre Gasly, Belçika ve Japonya'da ise Max Verstappen finiş göremedi.

Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, sorusuz geçen yılın ardından kaydettikleri gelişimden memnun olduğunu söyledi.

"Sezona bir podyumla başladık ama doğruyu söylemek gerekirse sadece Red Bull Ring'de kazanabilecek bir aracımız vardı."

"Motor söz konusu olduğunda Honda, güncellemeler de dahil olmak üzere vaat ettiği her şeyi yerine getirdi."

"Ve sezonun ilk yarısı, birikmiş işlerle doluydu. Kazanma fırsatına sahip olmamız, Spa'daki ilk viraj kazasıyla başlayan şanssızlıklarla beraber geldi."

"Monza'da aracımız kesinlikle en iyisiydi. Singapur'da ayarlarla ilgili bir hata yaptık. Suzuka'da gerçekten hızlıydık, sıralama turlarında o kadar da iyi değildik ama yarışta mücadelenin içinde olabilirdik. Fakat Leclerc ona çarptı."

"Meksika'da talihsizlikler zinciri vardı. Max'in aşırı motivasyonu ve kötü şansı vardı. Hamilton ile temas yaşadı. Pist dışına çıktı ve orası ıslaktı. Bu bir yarış olayıydı. En hızlı araca sahiptik, ama beşinci ve altıncı olabildik. Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu."

"Austin'de kazanabilirdik. Ama Max ilk turda aracın tabanına hasar verdi. Bu da yere basma gücünü biraz düşürdü. Tutuşu olabildiğince arttırmak için çalıştık ama bu da lastiklerin aşınmasına neden oldu."

"Genel olarak konuşursak mutluyuz, Red Bull için son derece önemli olan dayanıklılığı önemli oranda arttırdık."

"Sadece Bahreyn'de tek bir sorunumuz vardı. Bir yıl önce ya da daha geride kaç tane yaşadık hatırlamıyorum bile. Doğru yöne gittik. Bu sezondan çok şey öğrendik."

"Bizi beklediğimizden daha fazla etkileyen şey yeni ön kanatlar oldu. Çünkü konseptimiz buna dayanıyordu. Geçişi kolaylaştırmak için geldi ama maalesef öyle değildi. 15 milyon euro'ya mal oldu ve bizim için tamamen handikaptı. Ama Formula 1 böyledir."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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