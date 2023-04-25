Marko: "Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"

Helmut Marko, Niki Lauda ve Dietrich Mateschitz'in birkaç yıl arayla vefat etmesinin ardından, spordaki en önemli yoldaşlarını kaybetmiş oldu.

Bu, Marko'yu kişisel olarak etkilediği kadar, iş anlamında da etkileyen bir durum. Çünkü örneğin Mateschitz, F1 konusunda Marko'ya neredeyse gözü kapalı güveniyordu. Ancak Red Bull'un yeni motor sporları şefi Mintzlaff'ın atanmasıyla durum değişti.

Futboldan (RB Leipzig) gelen Mintzlaff daha çok rakamlara ve Powerpoint sunumlarına bakıyor.

Kardeş takım AlphaTauri'nin Mintzlaff'ın gelişinden bu yana büyüteç altına alınması da tesadüf değil.

Geleceğiyle ilgili söylentilere yanıt veren Marko ise şöyle konuştu: "Emekli olmayı düşünmüyorum ve başkalarının da istediğini duymadım."

"Bir sonraki hedefim Max Verstappen ile birlikte üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmak. Benim motivasyonum bu!"

"Avantajım, birden fazla otele sahip olmamdan ötürü çok fazla bağımsızlığımın olması. Ancak dediğim gibi, Verstappen gibi gridin en iyi pilotuna eşlik ediyorsanız, bırakmak söz konusu bile olamaz. Başka bir sürücü kadrosuyla durumum kesinlikle farklı olurdu."

Yuki Tsunoda geçtiğimiz günlerde resmi F1 podcast'inde Sebastian Vettel'in uzun vadede Marko ya da Franz Tost'un yeri için ideal bir isim olabileceğini söylemişti.

Ancak Marko, Vettel'in öngörülebilir gelecekte böyle bir pozisyonda olmasını beklemiyor.

"Hâlâ sık sık temas halindeyiz. Seb şu anda biraz kendini keşfetme ve ne istediğine bakma aşamasında. Ancak yeniden her yarışa gitmek isteyeceğini ve daha az paraya daha fazla çalışmak isteyeceğini sanmıyorum! (gülüyor)"

AlphaTauri'nin satılacağı ya da Franz Tost'un görevden alınacağı söylentileriyle ilgili Marko, "Çarşamba günü Salzburg'da Red Bull ile birlikte olacağımı söyleyebilirim fakat gündemde bu konular olmayacak." dedi.