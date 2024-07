Marko, Red Bull'daki iç çekişmelerin sona ermesi gerektiğini düşünüyor

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Formula 1 takımının, Jos Verstappen ve Christian Horner arasındaki gereksiz çekişmeler gibi dikkat dağıtıcı unsurlarla pistteki başarılarının riske atılamayacağını söyledi.

Red Bull içindeki siyasi bir kavga hakkında yeni spekülasyonlar, Max Verstappen’in babası Jos Verstappen'in, Avusturya Grand Prix'sinde Legends Parade'e katılımıyla ilgili Horner ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ortaya çıktı.

Jos Verstappen, Hollanda medyasına konuşarak, Avusturya GP'si öncesinde RB8 ile planlanan demo turundan Horner'ın engellemeye çalıştığını düşündüğü için çekildiğini söyledi. Hollanda dergisi Formule 1'in internet sitesine şöyle konuştu:

"Ondan tamamen bıktım. Kreş gibi görünüyor. Sürebilirdim ama çekildim. Bunu çok çocukça buluyorum. Bu, bence, onun hakkında bir şeyler söylüyor."

Horner ise, bu konuda kendisinden bir veto olmadığını belirtti ve Jos Verstappen durumu hakkında endişelenmediğini öne sürdü.

“Hayatta her şeyi kontrol edemezsiniz.”

“Sürücülerin babalarıyla olan ilişkileri kontrol edemem, ancak odağım sürücülerimizin performansı ve takımımızın performansıdır. Ve bu böyle kalacak." dedi Horner.

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Ancak McLaren ile yarış zaferleri için giderek artan sıkı bir mücadele içinde olan Red Bull’un bu tür sürtüşmelerin insanların dikkatini çekmemesi gerektiğini belirten Marko, ServusTV’ye konuşarak şunları söyledi:

“Aslında sportif tarafa odaklanmaya karar verdik ve çözmemiz gereken yeterince problemimiz var. Ancak şunu söyleyebilirim ki yaşanan tartışma, Jos ve Christian arasında özel bir meseledir ve bir şov sürüşü gibi önemsiz konular hakkında hiç gerçekleşmemelidir.”

Marko, Red Bull’un F1’deki avantajının son haftalarda azaldığını belirterek, tüm takımın odağının pistte olup bitenlere verilmesi gerektiğini söyledi.

“Tamamen spora odaklanmalıyız ve odaklanacağız. McLaren gibi çok güçlü bir rakibimiz var.”

“McLaren, her pistte, her sıcaklıkta, her tür lastikle, her zaman hemen hızlı. Bu yüzden sezon boyunca zorlu bir şey olacak.” diye ekledi.

Jos Verstappen’in bu hafta sonu sergilediği duruş, Max'in bir noktada takım değiştirme potansiyeli hakkında yeni spekülasyonları körükledi, ancak Hollandalı, 2025’te Red Bull’da kalacağını söyledi.

Horner, Mercedes patronu Toto Wolff'ün sezon başından beri yaptığı girişimlere rağmen, Verstappen’in takımdan ayrılma tehlikesi görmediğini uzun süredir ısrarla belirtiyor.

Ayrıca, Verstappen’in Mercedes’e geçişi hakkındaki konuşmaların, Alman üretici tarafından kendi rekabetçi olamama durumundan dikkatleri uzaklaştırmak için kullanılan bir ‘dikkat dağıtma’ taktiği olarak kullanıldığını da öne sürdü.

Wolff, bu noktada Horner'ın iddiasını şiddetle reddetti. Red Bull Ring'deki Cuma basın toplantısında Horner’ın bu iddiası hakkında sorulan Wolff, Sky Germany'ye şunları söyledi:

"Onun böyle bir şey söylediğini duymadım bile. Bu sadece aptalca. Gevezelik ediyor."

Wolff, Avusturya padoğunda Jos ile konuşurken görüldü ve Verstappenlerle her zaman iyi anlaştığını belirtti. Ancak gelecekteki kokpitleri nihayetinde belirleyecek başka faktörler olduğunu da ekledi.

“Her zaman iletişimimiz vardı.”

“Aynı yerde yaşıyoruz ve her zaman iyi anlaştık. Komşunuzla iyi geçinebilirsiniz ve yine de arabanızı sürmeyebilir.”

“En önemli şey, performansımıza bakmamız. Hızlı bir arabamız olduğuna inanıyorum, o zaman hızlı sürücüler bizim için sürmek isteyecektir. Bugün üç buçuk ondalık yavaş kaldık. Bu yüzden iyileşmemiz gerekiyor, o zaman Max Verstappen için de iyi bir liman olacağız. Ama şu anda yeterince hızlı değiliz." dedi Wolff.