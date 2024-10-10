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Formula 1

Marko: "Red Bull'da yarışması için teklif götürdüğümüzde Alonso bizi ciddiye almadı"

Helmut Marko, Fernando Alonso'nun 2008 yılında Red Bull'un kendisi için yaptığı teklifi “ciddiye almadığını” söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Fernando Alonso'nun Red Bull'da yarışması için birçok kez teklif aldığı iddia edilirken, Helmut Marko bu ortaklığın neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Inside Line podcast'ine katılan Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya takıma katmak istediği ancak herhangi bir nedenle bunu gerçekleştiremediği pilotlar olup olmadığı soruldu.

Mevcut McLaren pilotu Lando Norris hakkında konuşan Marko, onunla sözleşme imzalama olasılığının masada olduğunu söyledi.

Marko, “Ciddi bir görüşme yaptık ve o sırada AlphaTauri'de Lando Norris için hazır bir kontratımız vardı.”

“Ne yazık ki, iki sözleşmesi olduğunu öğrendik ve birinde Lando Norris ile bu iş birliğini durduran bir madde vardı.” dedi.

Marko'nun birlikte bir şeyler yapamadığı için hayal kırıklığına uğradığı diğer pilot ise iki kez F1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'ydu.

Marko, “Kazanmaya başlamadan önce, tam olarak hangi yıl olduğunu bilmiyorum, sanırım 2008 ya da o yıl olabilir, Alonso ile konuşuyorduk.”

“Ama sanırım bizi ciddiye almadı ve bu yüzden evet, bu gerçekleşmedi.” dedi.

Bu yılın başlarında Marko, Formel1.de YouTube kanalına Alonso hakkında şunları söylemişti: “Dünya Şampiyonası kazanmak için rekabet edebilecek araçlar üretebileceğimizi düşündüğünü sanmıyorum. Ve bu olmadı.”

Alonso'ya Red Bull tarafından kaç kez teklif götürüldüğüne dair kesin detaylar ise bilinmiyor.

2018'de takım patronu Christian Horner, Alonso'nun takım için “en sağlıklı” seçim olmayacağını çünkü Alonso'nun yarıştığı takımlarda “kaos” yaratma eğilimi olduğunu söylemişti ki Marko da bu yılın başlarında bu konuya değinmişti.

Marko, “Konuşmalar oldu.”

“Ancak uyumlu bir çalışma ortamı Max için çok önemli ve bence Alonso ile durum muhtemelen böyle olmazdı.” dedi.

Marko, Alonso ile Verstappen arasında iyi bir çalışma ilişkisi görmekte zorlandığını çünkü çok farklı kişiliklere sahip olduklarını açıkladı.

Avusturyalı, “Hayır, bence bu bir takım için çok zor olurdu.”

“Alonso takımın en yaşlı Dünya Şampiyonu, Max ise en genci olacak ve aralarında kuşak farkı var.”

“Alonso'nun simülasyon yarışı yaptığını ya da bir grand prix'den hemen sonra simülatöre bindiğini sanmıyorum. Yani iki zıt kişilik, ikisi de çok iyi pilotlar ve aynı zamanda çok iyi kişilikler.”

“Ama iş kimin daha hızlı olduğunu görmeye geldiğinde, ikisi de çok mütevazı değil. Ve bir takım için bunu olumlu bir yöne çekmek çok ama çok zor olacaktır.” dedi.

Kesin olan şu ki, Alonso'ya 2007/2008 civarında bir noktada, McLaren ile yollarını ayırdıktan sonra Renault ile ikinci dönemini geçirdiği dönemde bir anlaşma teklif edildi. Red Bull'un ilk grand prix zaferini kazandığı ve şampiyonluk mücadelesi verdiği 2009 yılına kadar takım hâlâ nasıl kazanacağını bulma sürecindeydi.

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso

Fotoğraf: XPB Images

Alonso, o zamanki yaklaşımını, “Biraz stresli bir dönemdi, karar vermek için dört günüm vardı.”

“Ferrari ile oldukça ciddi bir şekilde konuşuyordum ve o zaman Ferrari'nin gelecek için en güvenli şey ve en iyi seçim olduğunu düşündüm ve bu kararı verdiğim için hâlâ gurur duyuyorum.”

“Belki kristal bir küreye sahip olsaydınız bu fikrinizi değiştirirdiniz ama 2009'da Ferrari'ye hayır demezdiniz.” diye açıkladı.

Horner’ın 2018 yorumlarına yanıt veren Alonso, kendisine birçok kez Red Bull'dan teklif geldiğini belirtti ve Horner’ın kendi sözlerini çelişkili bulduğunu ifade etti.

Alonso, “Gerçek ortada bana sadece 2007'de bir sözleşme teklif ettiğini söylediğini biliyorum”

“Ama Red Bull TV’de bir röportaj yaptı ve bana birkaç kez pilot koltuğu teklif ettiğini ve 2009, 2010 ya da 2013'te kabul etseydim muhtemelen dört kez dünya şampiyonu olacağımı söyledi.”

“Ama görünüşe göre bana sadece 2007'de teklif etmiş! Yani gerçeği zaten biliyor gibi görünüyor.” dedi.

Fernando Alonso, McLaren talks with Christian Horner, Red Bull Racing Sporting Director in the Red Bull Energy Station

Fernando Alonso, McLaren talks with Christian Horner, Red Bull Racing Sporting Director in the Red Bull Energy Station

Fotoğraf: James Moy

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