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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull ve Verstappen, şampiyonluk mücadelesine hazır!"

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Marko: "Red Bull ve Verstappen, şampiyonluk mücadelesine hazır!"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Şub 2020 12:18

Helmut Marko, Red Bull ve Max Verstappen'in 2020 yılında şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır olduğunu söyledi.

Red Bull, geçen yılın sonunda güçlü bir performans sergilemiş ve galibiyetler için mücadele edecek seviyeye gelmişti.

Takım 2019'un ardından kış boyunca şasiyi geliştirmek için çok fazla çaba harcadı ve diğer tarafta da aynı çabayı Honda gösterdi.

Takımın danışmanı Helmut Marko, artık şampiyonluk mücadelesine hazır olduklarını söyledi.

Marko, "Tüm zayıflıklara odaklandık. Geçen sezon iyiydi ve zaten yarış kazanabildik, ama bu sadece sezonun yarısında oldu. Artık bunu yaşamamalıyız."

"Şampiyonluk savaşına hazırız ve hemen atağa kalkmak istiyoruz."

“Max de hazır. Onun en büyük sorunu sabırsızlık ve ne pahasına olursa olsun kazanma arzusuydu. Ama bunu zaten anladı ve eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsa, o zaman biraz daha diplomatik hale gelmek zorunda kalacak. Bununla ilgili bazı tartışmalar yaptık."

“Takımın motivasyon seviyesinde önemli bir artış olduğunu fark edebilirsiniz. Max'in bizde daha uzun süre kalmak istemesi önemli bir işaret." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Mike Mulder

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