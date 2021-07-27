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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Britanya Grand Prix'sinde yaşananların ardından Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin daha da gerileceğini söyledi.

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

Bu yıl Red Bull ve Mercedes yoğun bir şampiyonluk savaşı içerisine girmiş durumdalar ve iki taraf arasındaki ilişki, sezon başından bu yana pek de iyi değil.

Şimdiye kadar Toto Wolff ve Christian Horner birbirlerini basın önünde pek çok kez eleştirdiler. Hatta birbirleri hakkında sert sözler de söylediler. Buna zaman zaman Helmut Marko da dahil oldu.

Fakat Britanya GP'ye kadar bu gerilim hiç pist üstüne yansımadı. Silverstone'da ise Max Verstappen ve Lewis Hamilton temas yaşadı. Bu temasın ardından Hollandalı pilot büyük bir süratle bariyerlere çarptı ve 51G kuvvete maruz kaldı.

Hem bu kaza hem de Verstappen hastanedeyken yapılan zafer kutlaması, Red Bull'un büyük tepkisini çekti ve iki taraf arasındaki ilişki dibe vurmuş durumda.

Daha önce Red Bull'un intikam peşinden koşmayacağını söyleyen Marko, bu durumu yineledi ama artık iki taraf arasındaki ilişkinin daha da gergin olacağını dile getirdi.

RTL ile olan son röportajında Marko, "İki taraf arasındaki ilişki daha da gerginleşecek, ki şimdiye kadar zaten hiç rahatlamamıştı."

"Bu, taraftarlar için heyecan verici verici bir durum ama sportif kurallar çerçevesinde hareket edeceğiz."

"Hiçbir şey bizi sinirlendiremeyecek. Yaklaşımımızdan vazgeçemeyiz. Araç , sürücü ve şasi ile harika bir paketimiz olduğunu biliyoruz.” dedi.

Marko, kaybettikleri puanlara rağmen olumlu şeylere baktıklarını ve Silverstone'da bu kadar güçlü olmalarından memnun olduklarını söyledi.

Marko, "Max, sprint sıralama yarışını kolayca kazandı ve ana yarışı da kazanacaktı."

“Bu, Bakü'deki patlak lastikten sonra ikinci darbe oldu. Fakat  [Macaristan'da] korkmamız için herhangi bir sebebimiz yok."

"Oranın sıkı geçeceğini biliyoruz fakat bu yıl her türlü pistte rekabetçi olduğumuzu kanıtladık. Silverstone Mercedes'in kalesiydi ancak sprint yarışında ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık ve yarışta da kanıtlayabilirdik.” dedi.

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Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

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Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
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