Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"

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Cumartesi günü Alman Auto Motor Und Sport gazetesinde yer alan bir haber üzerine Red Bull'un AlphaTauri'yi satacağı söylentileri padokta yayılmaya başladı.

Şu anda, takımın iki seçeneği değerlendirdiği biliniyor: Bunlardan ilki, maliyetleri düşürmek ve Red Bull'dan daha iyi faydalanmak için ekibi İngiltere'ye taşımak. Diğeri ise AlphaTauri'yi satışa çıkarmak.

Red Bull danışmanı Marko, bu söylentiler hakkında net bir yorum yapmamayı tercih ediyor.

Marko, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmayız."

"AlphaTauri'nin geçen yıl elde ettiği sonuçtan -Takımlar Şampiyonası'nda 9. sıra- memnun olunmaması anlaşılabilir bir durum."

"Ancak böyle bir karar tamamen hissedarlarımıza bağlıdır."

"Yine de bir noktada, verimliliği nasıl arttırabileceğinizi düşünürsünüz. Eğer Dünya Şampiyonluğu kazanan bir takımınız varsa ve diğeri sadece 9. sıradaysa, arada iyi bir sinerji yok gibi görünüyor."

"Buna önem veriyoruz, Vettel ve Verstappen bize AlphaTauri aracılığıyla geldi. Ancak takım düzgün performans göstermezse bunun bir faydası olmaz. İnsanlar buna bakıyor." şeklinde açıklama yaptı.