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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"

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Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"
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Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull, George Russell’ın Mercedes ile yakın bağlara sahip olmasından ötürü 2022 için İngiliz pilotla yarışmayı hiç düşünmediğini açıkladı.

Red Bull, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Alex Albon'la devam etmeme kararı aldı ve sonrasında koltuk için çeşitli pilotların adı geçti.

George Russell, Sakhir GP'de Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'te yarışan isimdi ve Alman ekiple çıktığı ilk yarıştaki harika performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Bundan ötürü İngiliz pilotun adı bir noktada Red Bull'la anılmaya başladı. Fakat sonunda Red Bull'un tercihi Sergio Perez oldu.

Red Bull'un 2021 sürücü seçimi hakkında açıklamalarda bulunan Helmut Marko, Mercedes'le yakın bağlarından ötürü Russell'la yarışmayı hiç düşünmediklerini belirtti.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Marko, Russell'ı aday olarak düşünüp düşünmedikleri sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır."

"Toto Wolff ile on yıllık kontratı var. O, Mercedes'in genç sürücüsü. Bir yıllık geçici bir çözüm arıyorduk ve Perez çok daha iyi bir seçenekti."

Marko, Russell'ın iyi bir sürücü olduğundan şüphesi olmadığını, ancak Sakhir GP'deki performansının, Valtteri Bottas'ın düşük performansı nedeniyle iyi bir gösterge olmayabileceğini söyledi.

Marko, "Russell zeki ve hızlı bir genç adam. Mercedes'le yaptığı şey harikaydı. Ama bana göre Bottas tarafında öyle bir belirsizlik vardı ki, bana göre gerçekten geçerli bir karşılaştırma değildi."

"Bottas, Cuma günkü ilk turdan itibaren kendisini saçma bir duruma soktu ve normal seviyesinin çok altında kaldı." dedi.

Tsunoda'ya övgü

Marko, Perez'in Red Bull'a getirilmesi kararında olduğu gibi, Yuki Tsunoda'nın AlphaTauri ile F1'e geçişinde de önemli rol oynadı.

Marko, Japon sürücünün çaylak F2 sezonunda ortaya koyduğu performans hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve genç sürücünün geleceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

"Tsunoda, her yarışı sürekli olarak ilk beşte bitirebilen tek Formula 2 pilotuydu. Şampiyonluğu kazanamamasının tek nedeni teknik sorunlar ve karıştığı birkaç kazaydı. Bu onun çaylak yılıydı."

“İnanılmaz bir saf hız var. Her şeyi inanılmaz derecede çabuk kavrıyor ve öğreniyor. Son birkaç yarışa bakarsanız, yarışların başlangıcında her şey çözülünceye kadar ayağını gazdan çekti, lastiklerini korudu ve sonra atağa kalktı."

"Bu, agresif olmakla aklını kullanmanın süper bir karışımıydı."

Marko, Tsunoda'nın karakterini de övdü ve ekledi: "Son derece karizmatik olan, inanılmaz derecede komik bir adam. 1,61 boyunca ve 58 kilo ağırlığında. Onu cuma günü piste çıkarmamış olmamız, araçta büyük çalışmalar yapılmasının gerekecek olmasından kaynaklanıyor. Çok uzun süreceği için imkansızdı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Editör Jonathan Noble

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