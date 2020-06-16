Marko, Renault'nun Red Bull Ring'deki testinden rahatsız

Renault geçtiğimiz hafta, 16&17 Haziran tarihleri arasında Red Bull Ring'de iki günlük özel bir test yapacağını açıkladı.

Bu testte 2018 aracı kullanılacak ama hem takımın hem de pilotların yeni sezonun ilk yarışına hazırlanmasına yardımcı olacak.

Bu testten sadece 2.5 hafta sonra aynı pistte iki Formula 1 yapılacak ve bundan ötürü Red Bull'un böyle bir teste izin vermesi şaşkınlık yarattı.

Red Bull Ring, Renault takımının test yapabilmesi için tek çıkış yoluydu. Çünkü Silverstone veya Paul Ricard'da test yapılması, o ülkelerdeki karantina koşulları nedeniyle mümkün değildi. Çünkü Renault'nun motor departmanı Fransa, şasi departmanı ise İngiltere'de yer alıyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un eski motor partneri Renault'ya bir jest yaptığını söyledi ve bu karardan memnun olmadığını ima etti.

Speedweek'e konuşan Marko, “Spielberg'in, pisti rakip bir takıma kiralaması büyük bir başarı. Rakiplerimizin pisti kiralamasına vermek bizim açımızdan cömert bir jest olarak adlandırılabilir.” dedi.

Red Bull Ring pistinin sahibi Red Bull olsa da, pist tamamen farklı bir yönetim tarafından yönetiliyor.

R.S.18'i bugün Daniel Ricciardo, yarın ise Esteban Ocon sürecek.