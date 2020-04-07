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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull Ring, iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir"

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Marko: "Red Bull Ring, iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir"
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 08:22

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull Ring'in iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Formula 1, takvimden düşen yarışların yerine bazı hafta sonlarında iki yarış yapmayı gözden geçiriyor ve Silverstone geçtiğimiz günlerde iki ayrı yarış yapabileceğini doğruladı.

Hatta Silverstone patronu, ikinci yarışın tersten koşulabileceğini söyledi ve tamamen açık kapı bıraktı.

Ayrıca Bahreyn ve Abu Dhabi gibi pistlerde de iki yarış yapılabilir.

Şimdi ise Helmut Marko, Red Bull'un sahibi olduğu Spielberg'deki Red Bull Ring pistinin iki yarışa ev sahipliği yapabileceğini doğruladı.

Marko, "Dünyada yalnız olmadığımız için beklemek ve görmek zorunda kalacağız."

"Yarışı 5 Temmuz'da düzenlesek bile, Avrupa'nın geri kalanındaki seyahat kısıtlamaları ve karantina olmadan kimsenin ülkeye giremeyecek olması elbette yardımcı olmuyor."

“Durum genellikle daha iyi, ancak şu anda yarışın zamanında yapılacağını reddetmek ya da onaylamak mümkün değil."

"Ama bu, bizim için sorun değil. Bu Red Bull Ring'in avantajı. Bu, bir gecede açılabilen hazır ve tamamlanmış bir sistem."

"Zaten çok fazla bilet satıldı. Şimdi önce bir yarış olup olmadığını ve olursa da bunun seyirciyle yapılıp yapılmayacağını bilmek zorundayız. Bunlar şu anda cevap bekleyen sorular."

"Yani iki yarış yapma olasılığımız var, çünkü kullanıma hazır bir sistemimiz var."

“Bu sadece Liberty ile yapılan görüşmelere bağlı, sonrasında da Avrupa'nın geri kalanın ne durumda olduğuyla ilgili." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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