Marko: "Red Bull Ring Ferrari'ye uyuyor"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Avusturya yarışının kolay geçmesini beklemiyor.
Red Bull, gerçekleştirilen son 19 yarışın 18'ini kazandı ve yeni döneme damgasını vurmaya devam ediyor.
Bu süreçte öne çıkan isim Max Verstappen de şu anda sürücüler şampiyonasında 69 puan gibi ciddi bir avantaja sahip.
Red Bull, şimdiye kadarki tüm pist tiplerinde çok iyi bir görüntü çizdi fakat aynı zamanda rakip takımların dezavantajlarından da faydalandı.
Fakat Ferrari ve Mercedes yavaş yavaş araçlarını geliştiriyor. Bu da yakında Red Bull ile savaşabilecekleri anlamına gelebilir.
Bu hafta sonu Avusturya GP yapılacak ve hem Ferrari hem de Mercedes'in ne yapacağı merak konusu.
Helmut Marko'ya göre özellikle Ferrari için güçlü bir hafta sonu olabilir.
Oe24'e verdiği röportajda Marko, "Avusturya Grand Prix'sinde neler olacağını göreceğiz."
"Ferrari, Montreal'de en hızlı araca sahip takımdı ve Red Bull Ring onlara uyuyor."
"Eğer Leclerc birinci veya ikinci çizgiden başlarsa, Max için kolay olmayacak."
"Yine de Max, burada herkesten daha fazla kazandı. Pist kendi tarzına uyuyor ve birçok Hollandalı taraftar ona destek veriyor."
"Spielberg, sanki Zandvoort ve Belçika ile birlikte onun ülkesinde düzenleniyor." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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