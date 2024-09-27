Marko: "Red Bull, Ricciardo ile bağlarını koparmak istemiyor"

Perşembe günü Ricciardo, RB'de Liam Lawson ile resmi olarak değiştirildi.

Bu durum Ricciardo için 14 yıllık F1 kariyerinin bitiş çizgisi olacak ve 2007'de başlayan Red Bull birlikteliğinin de sona ermesine yol açabilir.

Ancak Motorsport.com'un/Autosport'un Alman kardeş web sitesi Motorsport Total'e özel olarak konuşan Red Bull danışmanı Marko, takımın sevilen Avustralyalıyı bir şekilde bünyelerinde tutmakla ilgilendiğini söyledi.

Marko, "Bir görüşme yaptık ve onunla ilgilendiğimizi açıkça belirttik."

"Ricciardo, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler Formula 1 pilotlarından biri."

"Ancak tüm geleceğini düşünmek için zaman istiyor. Başka bir yarış serisine gireceğini sanmıyorum. Öte yandan, artık aktif olarak yarışmıyorsa, bu PR faaliyetlerini hâlâ isteyecek bilmiyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, yarıştan sonra Parc Ferme'de Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo bir tür elçilik rolünde görevlendirilebilecek olsa da, 35 yaşındaki pilot 2023'ün başında üstlendiği yedek sürücü rolüne geri dönmeye ya da daha düşük seviyeli bir takımda yer almak için mücadele etmeye istekli olmadığını belirtti.

Tekrar yedek olma ihtimali hakkında Ricciardo, "Hayır."

"Açıkçası geçen yıl bir ayağımı kapıda tutmak çok mantıklıydı ve amacım Red Bull'a geri dönmeye çalışmaktı."

"Ama kariyerimi yeniden başlatmayacağım. 35 yaşındayım ve yıllar boyunca sahip olduğum tempoyu hala gösteriyorum, ancak bunu her hafta sonu göstermenin benim için zor olduğu açık."

"Bir zamanlar bunu yapabildiğim için mutluyum ve bu çok eğlenceliydi. Ayrıca bu spordan güzel anılarla ayrılmak ve her hafta sonu Q1'de yarıştığım bir eziyet haline gelmemesini istiyorum." dedi.