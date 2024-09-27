Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Marko: "Red Bull, Ricciardo ile bağlarını koparmak istemiyor"

Red Bull'dan Helmut Marko, takımın Daniel Ricciardo 'yu Formula 1'den ayrılmasının ardından bir rolde tutmakla ilgilendiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Perşembe günü Ricciardo, RB'de Liam Lawson ile resmi olarak değiştirildi.

Bu durum Ricciardo için 14 yıllık F1 kariyerinin bitiş çizgisi olacak ve 2007'de başlayan Red Bull birlikteliğinin de sona ermesine yol açabilir.

Ancak Motorsport.com'un/Autosport'un Alman kardeş web sitesi Motorsport Total'e özel olarak konuşan Red Bull danışmanı Marko, takımın sevilen Avustralyalıyı bir şekilde bünyelerinde tutmakla ilgilendiğini söyledi.

Marko, "Bir görüşme yaptık ve onunla ilgilendiğimizi açıkça belirttik."

"Ricciardo, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler Formula 1 pilotlarından biri."

"Ancak tüm geleceğini düşünmek için zaman istiyor. Başka bir yarış serisine gireceğini sanmıyorum. Öte yandan, artık aktif olarak yarışmıyorsa, bu PR faaliyetlerini hâlâ isteyecek bilmiyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in Parc Ferme after the race

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, yarıştan sonra Parc Ferme'de

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo bir tür elçilik rolünde görevlendirilebilecek olsa da, 35 yaşındaki pilot 2023'ün başında üstlendiği yedek sürücü rolüne geri dönmeye ya da daha düşük seviyeli bir takımda yer almak için mücadele etmeye istekli olmadığını belirtti.

Tekrar yedek olma ihtimali hakkında Ricciardo, "Hayır."

"Açıkçası geçen yıl bir ayağımı kapıda tutmak çok mantıklıydı ve amacım Red Bull'a geri dönmeye çalışmaktı."

"Ama kariyerimi yeniden başlatmayacağım. 35 yaşındayım ve yıllar boyunca sahip olduğum tempoyu hala gösteriyorum, ancak bunu her hafta sonu göstermenin benim için zor olduğu açık."

"Bir zamanlar bunu yapabildiğim için mutluyum ve bu çok eğlenceliydi. Ayrıca bu spordan güzel anılarla ayrılmak ve her hafta sonu Q1'de yarıştığım bir eziyet haline gelmemesini istiyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull: "Monza, bizim için sezonun 'en dip noktasıydı'"
Sonraki haber ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"

Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"

Formula 1
Singapur GP
Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"
Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"

Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"

Formula 1
Singapur GP
Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"
Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"

Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"

Formula 1
Singapur GP
Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"
Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Verstappen: "Ricciardo büyük bir pilot olarak anılacak"

Verstappen: "Ricciardo büyük bir pilot olarak anılacak"

Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Ricciardo büyük bir pilot olarak anılacak"
Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"

Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"

Formula 1
Singapur GP
Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Formula 1
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull: "Monza, bizim için sezonun 'en dip noktasıydı'"

Red Bull: "Monza, bizim için sezonun 'en dip noktasıydı'"

Formula 1
Singapur GP
Red Bull: "Monza, bizim için sezonun 'en dip noktasıydı'"
Perez: "Verstappen'e benden iyi olduğu için kızmıyorum"

Perez: "Verstappen'e benden iyi olduğu için kızmıyorum"

Formula 1
Singapur GP
Perez: "Verstappen'e benden iyi olduğu için kızmıyorum"
Wolff, FIA ile Verstappen arasındaki küfür tartışmasına “medeni” bir yaklaşım öneriyor

Wolff, FIA ile Verstappen arasındaki küfür tartışmasına “medeni” bir yaklaşım öneriyor

Formula 1
Singapur GP
Wolff, FIA ile Verstappen arasındaki küfür tartışmasına “medeni” bir yaklaşım öneriyor

Son Haberler

Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"

Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"

F1 Formula 1
Singapur GP
Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"
Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"

Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"
Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"

Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"

F1 Formula 1
Singapur GP
Hamilton: "Singapur'da hayal kırıklığına uğradım ama takımla her şey yolunda"
Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

MGP MotoGP
Endonezya GP
Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye