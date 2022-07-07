Marko: "Red Bull, 'problem çocuk' Tsunoda'ya yardımcı olması için psikolog tuttu"

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Tsunoda, Red Bull'un kardeş takımı olan AlphaTauri'deki ilk sezonunda zorlanmıştı. 2021 yılındaki başlangıca rağmen AlphaTauri, Tsunoda'ya yatırım yapmaya devam etti ve Japon pilotun İtalya'daki Faenza fabrikasına daha yakın bir yere taşınmasını sağladı. Ayrıca Tsunoda'nın kontratını 1 yıl daha uzattı.

Tsunoda, takımının diğer orta sıra takımlarıyla mücadele etmekte zorlandığı 2022'de gelişme gösterse de agresif stilini devam ettiriyor. Hem sürüşünde hem de radyo mesajlarında.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinde Tsunoda, takım arkadaşı Pierre Gasly ile temas yaşadı. Bu temastan dolayı zaman cezası ve iki ceza puanı alan Tsunoda, kazada suçu üstlenmişti.

Bu temastan dolayı arka kanadına hasar alan Gasly, yarışı bırakmak zorunda kalmış; Tsunoda ise 14. olmuş ve yarışı bitiren pilotlar arasında sonuncu olmuştu.

AlphaTauri pilotları arasındaki bu kaza, Red Bull pilotu Max Verstappen'i de etkilemişti. Gasly'nin hasarlı arka kanadından kopan bir parça, Verstappen'in tabanına sıkıştı ve Hollandalı pilotun %20 oranında yere basma gücü kaybetmesine neden oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, "problem çocuk" olarak nitelendirdiği Tsunoda'ya yardımcı olması için bir psikolog tuttuklarını söyledi. Marko, bu psikolog sayesinde Tsunoda'nın direksiyon başında sinirlerini kontrol etmesine yardımcı olacaklarını söylüyor.

Marko'ya göre, Tsunoda'nın sinirlenmesi, ona performans kaybettiriyor.

ServusTV'ye konuşan Marko, "Onunla çalışması için bir psikolog tuttuk çünkü virajlarda radyodan bağırmaya devam ediyordu. Yani bu, onun performansını engelliyor." dedi.

Marko, Tsunoda'nın Verstappen'den öğrenebilecek şeyleri olduğunu düşünüyor. Verstappen de Tsunoda gibi radyoda sinirlendiği anlar yaşasa da bu sinirinin sürüşünü etkilemesine izin vermiyor.

Marko, "Biz duygularımızı kontrol edebilmeliyiz. Tanrıya şükürler olsun ki Max sakin. Bu konuda sorun yaşadığımız, kişi bizim problem çocuğumuz olan Tsunoda. Radyoda patlıyor, inanamazsınız." dedi.

Tsunoda, Britanya GP'deki kazanın takım içerisinde görüşüldüğünü ve Spielberg'deki yarış öncesinde iki pilotun da önüne bakabileceğini söylüyor.

Konu hakkında konuşan Japon pilot, "Birkaç gün içerisinde yeniden yarışacağımız için mutluyum çünkü bu, Silverstone yarışını arkada bırakmamızı sağlayacak. Starttaki kazayla alakalı bir şey yapamazdım ve maalesef sonrasında Pierre ile kaza yaptım. Takım olarak bu konu hakkında konuştuk ve şimdi önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, giderek daha çok F1 pilotu spor psikologları ve mental koçlara danışmanın getirilerinden bahsetmeye başladı. Özellikle Mercedes'ten George Russell ve McLaren'dan Lando Norris, sporun getirdiği mental zorluklar hakkında açık sözlü oldular.