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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"

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Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"
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, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Oca 2020 09:36

Helmut Marko, Nico Hulkenberg'in 2020'de Red Bull Racing'de yarışmak için kendileriyle temas geçtiğini ancak Alex Albon iyi performans gösterince bunu dikkate almadıklarını dile getirdi.

Geçen sezon sürpriz şekilde Nico Hulkenberg'in adı Red Bull koltuğu için anılmaya başlamıştı ve bir noktada söylentiler gerçeğe dönüşecek gibiydi.

Ancak sonunda Red Bull, Alex Albon'la devam etme kararı aldı. Hulkenberg ise Renault koltuğunu da kaybederek spordan ayrıldı.

Helmut Marko, Hulkenberg'le temasa geçtiklerini kabul ediyor. Ancak temasa geçen tarafın Hulkenberg'in kendisi olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Evet, temas vardı. Ancak bu girişim Hülkenberg'den geldi."

"O zaman Albon'un nasıl bir performans göstereceğini bilmiyorduk, bu yüzden Nico seçeneğini açık tuttuk. Ama Albon'un performansı sayesinde bizde herhangi bir boş yer olmayacağı belli oldu. "

"Bu kesinlikle bir kırılma anı olurdu. Çünkü şimdiye kadar her zaman kendi sürücülerimizle, kendi genç sürücü programımızdan yetiştirdiğimiz pilotlarla yarıştık."

"Bu gençlere de büyük bir güven hissi veren bir durum, çünkü burada büyük fırsatlar olduğunu biliyorlar. Formula 1'e girme şanslarının çok yüksek olduğunu görüyorlar."

"Genç sürücü programı nedeniyle dışarıdan kimseyi almayacağımızı söylemek istemiyorum, ama çok daha iyi olmaları gerekiyor." dedi.

Marko, anlaşmaya sahip olmadıkları en iyi genç yeteneğin kim olduğu sorusuna "Charles Leclerc. Kesinlikle net, Charles." yanıtını verdi.

Christian Nimmervoll

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Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko , Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Ronald Vording

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Avustralya GP

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