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Formula 1 Haberler

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

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Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Britanya Grand Prix'sinde yaşananların ardından intikam almaya çalışmak için aptalca şeyler yapmayacaklarını ve "o seviyeye inmeyeceklerini" belirtti.

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunun orta noktasına kadar sert bir şekilde mücadele ediyordu. 

Pistin en hızlı virajı olan Copse'a geldiğimizde Hamilton, Verstappen'in içerisinden atak yaparak onu geçmek istedi.

Verstappen, Copse'a girmeden önce yarış çizgisindeydi ve ikili oldukça yakındı. Hollandalı pilot viraja döndüğünde, Hamilton'ın sol ön lastiği, Verstappen'in sağ arka lastiğine çarptı. 

Verstappen, temasın ardından spin atarak yüksek hızda bariyerlere girerken; Hollandalı pilotun sağ arka lastiği havaya uçtu. Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı. 

Red Bull, Verstappen'in bariyerlere çarptığında 51G kuvvete maruz kaldığını açıklamıştı. Bu büyük etkiye rağmen Verstappen aracından çıkabildi ve onu almaya gelen ambulansa kendi başına yürüyebildi. Akşam saatlerine kadar yapılan detaylı testlerin ardından Verstappen, hastaneden taburcu edildi.

Hakemler tarafından olayın incelenmesinin ardından suçun ağırlıklı olarak Hamilton'da olduğu kararlaştırıldı ve İngiliz pilota 10 saniyelik bir zaman cezası verildi. 

Hamilton, bu cezaya rağmen yarışı kazanmayı başardı ve 8. Britanya GP galibiyetine uzandı. Verstappen, yarışın ardından hâlâ hastanedeyken Hamilton'ın kutlamalarını izlemenin saygısızca olduğunu belirtmişti. 

Britanya'da yaşananların sonrasında Verstappen'in gelecek yarışlarda daha sert bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceği sorulan Marko, şunları söyledi: "O [Verstappen], dünya şampiyonluğunu kazanabilmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyacak.

"Ancak kesinlikle başka bir faul yaparak ya da aptalca bir harekette bulunarak intikam almayı denemeyeceğiz. Biz, o seviyeye inmeyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in kazasının ardından Silverstone pistini erkenden terk eden Marko, olayın ardından Hamilton'a men cezası verilmesi gerektiğini düşünüyordu. 

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Ancak Marko, Red Bull'un 10 saniyelik cezaya itiraz ederek; FIA'dan yarıştan men cezası istemesi durumunda bu itirazın kabul görme olasılığının düşük olduğunu kabul etti.  

Konu hakkında konuşan Marko, "İtiraz etmek, yeni kanıtlar gerektiriyor. Ancak herkes neler yaşandığını gördü. Kendime soruyorum: Men cezası almak için ön lastiğinizi, rakibinizin arka lastiğine sürmekten fazla ne yapılabilir?"

"Hamilton, bulunduğu çizgide o hızla o virajı alamazdı, o hızla o virajı almak için çok içerideydi." dedi.

Marko ayrıca, dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilen Verstappen'in Monako'ya döndüğünü ve Macaristan GP'ye hazırlanmaya başladığını belirtti. 

"Max, Monte Carlo'ya döndü, fizyoterapistiyle çalışıyor. Hâlâ boynunun tutuk olmasından şikayetçi ama onun dışında şaşırtıcı derecede iyi. Onun birkaç gün boyunca hareket edemeyeceğini düşünüyordum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, climbs from his damaged car after crashing out on the opening lap

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, climbs from his damaged car after crashing out on the opening lap

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

 

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