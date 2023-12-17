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Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Helmut Marko, Red Bull'un son yıllardaki başarısında önemli bir rol oynadı. Ancak 2024 sonrası için takımdaki geleceği henüz bilinmemekte.

Editör Elif Adli
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The Red Bull 2023 team photo including Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Marko, yakında 2024'ten sonrası için takımdaki pozisyonuyla ilgili Red Bull'la görüşeceğini açıkladı.

Marko, Red Bull'un sürücü geliştirme programını yönetti ve şu anda gridde olan pilotlar da dahil olmak üzere birçok pilota F1'de koltuk bulmak şansı tanıdı.

Marko, 2005 yılında takıma katıldığından beri Red Bull'un kadrosunda yer alıyor fakat 80 yaşındaki Marko'nun mevcut sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

oe24'e konuşan Marko, takım içindeki geleceğinin yakında açığa kavuşacağını ima etti.

"Gelecek hafta bazı görüşmeler olacak. Farklı trendler ve varyantlar var."

"Bundan sonra ne yapacağım da dahil olmak üzere, kararlar hâlâ verilmedi. Mevcut sözleşmem 2024'ün sonuna kadar devam ediyor."

Marko, Red Bull'un geçtiğimiz yıl vefat eden kurucu ortağı, Dietrich Mateschitz'in ölümünden sonra değişen yeni yönetim yapısıyla ilgili görüşmelerde bulunacak.

Marko, "Artık Mark Mateschitz, Thais ve Oliver Mintzlaff da dahil olmak üzere geniş bir grup insan var." dedi.

Ayrıca, Mateschitz'in Red Bull'un 22 yarışın 21'ini kazandığı 2023'teki dominant sezonunu göremediği için üzgün olduğunu da söyledi.

"Eskiden Dietrich Mateschitz ile karar verme şeklimiz eşsizdi."

"Her şeyi gölgede bırakan bu dominant sezonunun ardından, onun artık bu deneyimi yaşayamayacağı için inanılmaz üzgünüm."

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