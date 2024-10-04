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Formula 1

Marko: "Red Bull gelecek için Russell'ı değil, genç sürücülerini düşünecek"

George Russell'ın Mercedes sözleşmesinin bir yıl içinde sona erecek olmasına rağmen Helmut Marko, Red Bull'un kendi öğrencilerine odaklandığını söylüyor

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Avusturyalı markanın gelecek için Formula 1 yıldızlarından ziyade genç pilotlarına bakacağını söyledi.

Red Bull, gelecek yıl için sözleşmesi bulunan Sergio Perez'in son zamanlarda takım arkadaşını yakalamakta zorlanması nedeniyle gelecekte Max Verstappen'e eşlik edecek en iyi sürücüyü arıyor.

Perez son 12 Grand Prix'de sadece 41 puan toplayarak Verstappen'in 195 puanının sadece %21'ini toplayabildi ve bu da McLaren'ın rahat bir liderlik elde ettiği şampiyonluk yarışında Red Bull'a pahalıya mal oldu.

Red Bull, yarış kazanan George Russell'ı değerlendirebilir çünkü Mercedes ile olan sözleşmesi yalnızca 2025'in sonuna kadar geçerli. Yine de Marko, İngiliz sürücüyü övmesine rağmen, bunun olası bir seçenek olmadığını belirtti.

Marko, Autosport/Motorsport.com'un kardeş yayını Formel1.de'ye verdiği bir röportajda, “George Russell sıralama turlarında Hamilton ile aynı seviyede, hatta daha hızlı.”

“Ancak Russell Mercedes-Benz'e bağlı ve şimdi gençlerimize odaklanıyoruz.”

“Örneğin Colapinto'da bunu görüyoruz, nispeten deneyimsizdi ve genç serilerde çok başarılı değildi, gerçi hiçbir zaman en iyi takımlara sahip olmadığını söylemek gerekir ama şimdi inanılmaz bir performans sergiliyor.”

“Şimdi de gençlerimizin ve hatta Yuki Tsunoda'nın neler yapabileceğini görelim. O da bir genç sürücü olarak tanımlanabilir. Ancak daha önce bahsettiğim gibi, Lawson ile karşılaştırıldığında nasıl?" dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Liam Lawson, Daniel Ricciardo'nun performansının Red Bull'un beklentilerini karşılayamamasının ardından 2024 sezonunun son altı yarışına tecrübeli pilotun yerine geçti ve Formula 1 gridine bu kez tam zamanlı pilot olarak geri döndü.

Lawson, Red Bull'un güvenini kazanan ancak henüz takım liderlerini kendisine ana takımda bir şans vermeye ikna edemeyen Tsunoda'ya karşı mücadele edecek.

Ayrıca, 20 yaşındaki Isack Hadjar Formula 2 şampiyonluğu için mücadele ederken, Red Bull Genç Takımı üyesi Arvid Lindblad da bu yıl Formula 3'ü dördüncü sırada tamamladı.

Hadjar'ın F2'deki rakipleri Colapinto ve Oliver Bearman ilk Formula 1 yarışlarına damga vururken, Arjantinli pilot Colapinto’nun Bakü'de Williams adına elde ettiği sekizincilik öne çıkan bir performans oldu. Marko, bunun gençlere tatmin edici sonuçlar alma konusunda güvenilebileceğinin kanıtı olduğunu düşünüyor.

Marko, Colapinto kesinlikle geleceğin sürücülerinden biri.”

“Bakü'de ve Singapur'da gösterdiği performans çok çok iyiydi. Ama bunu bir örnek olarak verdim.”

“Formula 2'deki gençlerin Formula 1'de etkileyici olma potansiyeline sahip olduğunu gösteren Bearman'dan da bahsedebilirsiniz. Dolayısıyla, geçmişin aksine, üst düzey bir takım olarak illa ki üç ya da beş yıllık deneyime sahip sürücülere ihtiyacınız yok.” dedi.

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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