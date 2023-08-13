Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"
Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre 2023 sezonunun Red Bull üstünlüğüyle geçmesinin en büyük sebebi şampiyona lideri Max Verstappen.
Tarihi bir sezon geçiren ve birçok rekoru kırmak için bastıran Verstappen, an itibariyle 12 yarışta 10 galibiyetle şampiyona lideri.
Birçok kişi bu performansı yer etkisi dönemine damgasını vuran RB19'a bağlıyor, ancak kendisinin şampiyonada Sergio Perez'in 125 puan, yani tam beş galibiyet önünde yer alması da atlanmamalı.
Pilotunun performansını öven Marko ise Perez ile kıyas yaparak dominasyonun en büyük sebebi olarak Verstappen'i gösteriyor.
Motorsport-Magazin'e konuşan Marko, "Dominasyonu mümkün kılan şey Verstappen."
"Perez ile kıyas yapalım. Yarış temposuna bakarsak, Checo en iyi beş sürücü arasında yer alıyor, ancak zayıf noktası sıralama turları."
"Verilere baktığımızda, Max'in yarışta Checo'dan tur başına ortalama 0.5-0.6 saniye civarı daha hızlı olduğunu görüyoruz."
"Bu nedenle Perez lastiklerini daha fazla zorluyor ki bu aslında onun uzmanlık alanı."
"Aracımız da kesinlikle iyi, geçen yılın ardından gelişim eğrisini sürdürdük."
"Şaşırtıcı bir şekilde rakiplerimiz Ferrari ve Mercedes hayal kırıklığı yaşıyor. Aracı geliştirmekte başarısız oldular ve hala çeşitli sorunlarla mücadele ediyorlar."
"RB19 kesinlikle şu an evrenin en hızlı aracı, ancak bu kadar dominant olmamızın sebebi Verstappen." dedi.
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