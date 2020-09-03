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Formula 1 / Son dakika

Motor modu yasağından memnun olan Marko: "DAS'a sahip olmayacağız"

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Motor modu yasağından memnun olan Marko: "DAS'a sahip olmayacağız"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, kendi DAS sistemini geliştirmeyi planladıklarını ancak fizibilite çalışmalarının ardından bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Mercedes'in bu yıl kullanmaya başladığı DAS sistemi, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Red Bull, Mercedes'in bu yıl kullanmaya başladığı DAS sistemini protesto etti ve bu sistemin yasallığını resmen sorguladı. Sonrasında FIA, bu protestoyu reddetti ve sistemin yasal olduğunu açıkladı.

Avusturyalı ekibin kendi DAS sistemi üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, artık havlu attıklarını söyledi.

Marko, “Bizim için DAS defteri kapandı. Bu sistemle ilgili temel sorun ağırlık. Aynı zamanda bu sistem gelecek yıl yasaklanacak." dedi.

Marko ayrıca sıralama modu yasağıyla Mercedes'e çok daha yakın olacaklarından emin.

"Mercedes'in daha güçlü bir motor modu kullandığını görebiliyorduk, ancak sıralama turlarında sahip oldukları bariz üstünlük artık orada olmayacak. Bu, aynı zamanda pit stop öncesi ve sonrasındaki turları için de geçerli."

"Bottas haklı olarak daha az geçiş olacağını söylüyor. Başka bir deyişle, şimdiye kadar her atağa kalkışlarında tam gazda gittiler. Bunun bizi onlara yaklaştıracağına inanıyoruz."

"Önceki yarışlardaki Q1 ve Q2'ye bakarsak neredeyse Mercedes'in performansını yakalıyorduk. Oysa Q3'te bunu yapmanın yolu yoktu. Bu, modlar arasındaki farkın önemli olduğu anlamına geliyor. Ama tam olarak ne kadar olduğunu söylemek zor."

Marko, motor konusunda daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını kabul ediyor.

"Ama maalesef daha fazla beygir gücü için gelecek yılını beklememiz gerekiyor."

Red Bull'un danışmanı, Belçika'da yavaş kalmalarının temel sebeplerinden bir tanesinin aracı yağmura hazırlamak olduğunu belirtti.

"Hava tahminlerine güvenerek bir hata yaptık. Aracı yağmur için biraz fazla hazırladık ve kendimizi sınırlandırdık."

"Yüksek yere basma gücü ayarı yaptık ve bu nedenle maalesef düzlüklerde hızlı değildik."

Ve Marko'ya göre strateji de mükemmel değildi.

"Lastik aşınması düşündüğümüzden daha fazla oldu. Bu yüzden çift pit stop stratejisine sahip olmayı planladık. Ancak Ricciardo ile aramızda sadece 16 saniye vardı ve pit stop 18.5 saniye sürecekti."

"Sonunda, biten lastiklerimizle üçüncü olduğumuz için mutlu olduğumuzu söylememiz gerekiyor."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Helmut Marko , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Casper Bekking

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