Marko: "Red Bull çalışanlarının transfer edilmesi 'doğal bir gelişme'"
Helmut Marko, Red Bull'dan birçok kilit takım üyesinin ayrılmasını önemsemediğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Milton Keynes merkezli takımda son dönemde bazı kilit personelin rakip takımlar tarafından transfer edilmesiyle ilgili son gelişmeleri hafife aldı.
Son birkaç ay içinde teknik şef Adrian Newey, sportif direktör Jonathan Wheatley ve yarış stratejisi başkanı Will Courtenay sırasıyla Aston Martin, Sauber/Audi ve McLaren ile teknik ortak, takım müdürü ve sportif direktör olarak anlaştı.
Geçtiğimiz yıl, mühendislik şefi Rob Marshall da Red Bull'dan ayrılarak McLaren'a katılmış ve kısa bir süre önce mühendislik ve tasarım teknik direktörü olarak baş tasarımcı rolünü üstlenmişti.
Geçen hafta Courtenay'in açıklamasının ardından Jos Verstappen beyin göçü hakkında acı bir şekilde şunları söyledi: “İşte uyardığım şey buydu. Artık çok fazla insan ayrılıyor.”
Autosport'un kardeş yayını Formel1.de'ye verdiği röportajda da görüldüğü gibi Marko'nun bakış açısı Hollandalıdan çok farklı.
Takım müdürü Christian Horner ile kendisi arasındaki güç mücadelesinin bu durumdan sorumlu olup olmadığı sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: “Bizim kadar başarılı olduğunuzda insanların transfer edilmesinin doğal bir gelişme olduğunu söyleyebilirim.
“Courtenay'in pozisyon ve mali açıdan çok daha cazip bir teklifi vardı ve bahsi geçen kişilerin çoğu için de durum böyleydi.”
Hannah Schmitz, principal strategy engineer at Red Bull Racing, with Faith Atack-Martin, performance coach and team physiotherapist at Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Avusturyalı ayrıca baş strateji mühendisi Hannah Schmitz'in Courtenay'in yerine yarış stratejisinin başına geçecek tek aday olduğunu açıkladı.
Marko, “Ancak şu artık çok açık: Bu yıl dünya şampiyonasının kazanılmasını ve gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için de başarılı araçlar üretilmesini sağlamak için bir arada durmalı ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bir Max Verstappen'i elimizde tutabilmenin temeli budur.” diye ekledi.
Verstappen’in takımda kalacağı ise garanti değil, çünkü Mercedes, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen’i transfer etmeyi düşünmüş ancak 2025 için çok beğenilen genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'yi yarış koltuğuna terfi ettirme kararı almıştı. Bu da takım patronu Toto Wolff’un Verstappen’e olan ilgilerini sonlandırmaları gerektiğini kabul etmesine yol açtı.
Bu sırada, Newey'nin gelişiyle güçlenen Aston Martin, Hollandalı pilotu açıkça kendi tarafına çekmeye çalışıyor ve Verstappen de bu olasılık hakkında ketum davranıyor.
Newey'nin Red Bull'un mevcut çıkmazını çözüp çözemeyeceği sorulduğunda Marko şunları söyledi: “Bu boş ve cevabı açık olan bir soru. Çok yönlü bir ekibimiz var ve onlar bunu çözmek zorundalar ve çözecekler de.”
Bununla birlikte Red Bull, Bedford'daki mevcut rüzgar tüneli artık güncel olmadığı için yeni rüzgar tüneli üzerindeki çalışmalarını tamamlamayı dört gözle bekliyor.
Marko, “Daha modern bir rüzgar tüneli yardımcı olacaktır.”
“Rüzgar tünelimiz İngiliz ordusunun savaş sonrası inşa ettiği bir model.”
“Artık güncel değiliz, hem de olmaya çok uzağız. Umarım 2026 yılında yeni rüzgar tünelimiz çalışır durumda olur.” dedi.
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