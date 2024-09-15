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Formula 1 Azerbaycan GP

Marko, RB'nin 2025 için ikinci koltuğunun Singapur'da açıklanacağını ima etti

Daniel Ricciardo ve Liam Lawson'ın gelecek sezon Formula 1'de Yuki Tsunoda ile birlikte yarışmak için en önde gelen isimler olduğuna inanılıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Red Bull danışmanı Helmut Marko, RB'nin kadrosunun, takımın 2025 için Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşını henüz açıklamamış olmasına rağmen, önümüzdeki hafta yapılacak Singapur Grand Prix'sinde duyurulacağını kuvvetle ima etti.

Tsunoda bu yılın başlarında RB ile beşinci sezon için anlaşmıştı ancak takımın Daniel Ricciardo ile bir yıl daha devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Ricciardo'nun takımda kalmaması halinde, RB geçen yıl Zandvoort'ta yaptığı kazanın ardından elindeki kırık nedeniyle Ricciardo'nun yerine yarışan Liam Lawson'ı tercih edebilir.

Isack Hadjar da bir başka seçenek, zira Fransız yarışçı şu anda F2 şampiyonluk mücadelesi veriyor ve RB onu bir yarış koltuğuna terfi ettirmeyi uygun görebilir.

Marko Viaplay'e “Bir fikrimiz var, Singapur'a kadar bekleyin”

“Henüz Eylül ayındayız ve o zaman net bir resim elde edeceğiz.”

“Orada RB'nin kalan 2025 koltuğu ile ilgili ne olacağı netleşecek.” dedi.

Marko daha önce Avusturya gazetesi Kleine Zeitung'a Liam Lawson'ın “gelecek yıl kesinlikle Red Bull araçlarından birinde olacağını” söylemişti ve dolayısıyla Yeni Zelandalının takımda Ricciardo'nun yerine geçmesi mantıklı olacaktır.

Lawson, daha önce Red Bull RB20'yi test etmişti ve bu test, Red Bull'un sezon başında Sergio Perez'in yerini almak için düşündüğü bir seçenek olarak bir deneme sürüşü olarak kabul edilmişti.

Red Bull yaz tatili sırasında Perez'i desteklemeyi seçti ve sezonun geri kalanında onu koltukta tuttu; Perez'in 2025 için bir sözleşmesi olmasına rağmen, bir yıl daha koltuğunu koruyup koruyamayacağı bilinmiyor.

Christian Horner, Marko'nun Lawson hakkında daha önce yaptığı yorumu yalanlamış ve şunları söylemişti:

“Onu kiralayabiliriz. Hiçbir şey bellideğil. Liam'ın opsiyonunu kullanmazsak, 2025 için serbest bir sürücü olacak.”

Lawson, Hollanda Grand Prix'sinden sonra Logan Sargeant'ın yerine geçme seçeneklerini değerlendiren Williams için de bir seçenekti, ancak Williams sonunda kendi genç sürücüsü Franco Colapinto'yu tercih etti.

RB koltuğu için yapılacak herhangi bir doğrulama, Sauber'in ikinci koltuğunun 2025 için kalan tek müsait koltuk olduğu anlamına gelecek. Bu koltuk için en büyük adaylar ise Valtteri Bottas ve Gabriel Bortoleto.

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