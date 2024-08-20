Marko: "RB20 bir k**tak ve onu sadece Verstappen kullanabiliyor"

Red Bull, sezonun açılış yarışlarında baskın bir performansla öne çıkarken, McLaren’ın Miami Grand Prix’sindeki güncellemeleri ve Mercedes’in Monaco’daki performansıyla birlikte sezon başındaki avantajını kaybetmiş gibi göründü.



Red Bull, tüm bunlara Macaristan GP'sinde getirdiği bir güncelleme paketiyle yanıt verdi ancak bu güncellemeler Max Verstappen tarafından 'yeterli değil' olarak nitelendirildi.



Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, son dört yarışta yalnızca bir kez podyuma çıkabilmesine rağmen şampiyonluk yarışında Lando Norris’in 78 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada güncellemelerinin RB20'yi dengesiz hale getirdiğini kabul etti ve şunları söyledi: "Sezonun başında şu an McLaren’ın olduğu gibi dengeli bir aracımız vardı."



"Tüm pistlerde ve her koşulda başarılı olabiliyorduk. Ancak bir noktada yanlış bir yola saptık."



"Araç bir k**tak haline geldi ve onu yalnızca Max ehlileştirebiliyor."



"Son güncellemeler, aracı giderek daha tahmin edilemez hale getirdi."



"Onu ayarlamak ve dengelemek daha da zorlaştı."