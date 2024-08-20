Marko: "RB20 bir k**tak ve onu sadece Verstappen kullanabiliyor"
Helmut Marko, Red Bull’un RB20 aracını 'k**tak' olarak nitelendirdi ve bu aracı yalnızca Max Verstappen’in kontrol edebildiğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull, sezonun açılış yarışlarında baskın bir performansla öne çıkarken, McLaren’ın Miami Grand Prix’sindeki güncellemeleri ve Mercedes’in Monaco’daki performansıyla birlikte sezon başındaki avantajını kaybetmiş gibi göründü.
Red Bull, tüm bunlara Macaristan GP'sinde getirdiği bir güncelleme paketiyle yanıt verdi ancak bu güncellemeler Max Verstappen tarafından 'yeterli değil' olarak nitelendirildi.
Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, son dört yarışta yalnızca bir kez podyuma çıkabilmesine rağmen şampiyonluk yarışında Lando Norris’in 78 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada güncellemelerinin RB20'yi dengesiz hale getirdiğini kabul etti ve şunları söyledi: "Sezonun başında şu an McLaren’ın olduğu gibi dengeli bir aracımız vardı."
"Tüm pistlerde ve her koşulda başarılı olabiliyorduk. Ancak bir noktada yanlış bir yola saptık."
"Araç bir k**tak haline geldi ve onu yalnızca Max ehlileştirebiliyor."
"Son güncellemeler, aracı giderek daha tahmin edilemez hale getirdi."
"Onu ayarlamak ve dengelemek daha da zorlaştı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Marko, Macaristan GP'den sonra Red Bull'da "gergin" bir ortam olduğunu itiraf etti
Red Bull, Verstappen'in geleceğini Marko ile sağlama aldı
Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"
Red Bull, yaz arasından sonra RB20'de nasıl bir gelişim yönü izleyecek?
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"
Son Haberler
Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"
Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"
Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"
Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar