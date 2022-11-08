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Formula 1 Haberler

Marko: "RB18'in Verstappen'in lehine geliştirildiği iddiası saçmalık"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, RB18'in Max Verstappen'in sürüş tarzı için özel olarak geliştirildiğini iddia etmenin saçmalıktan ibaret olduğu görüşünde.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marko: "RB18'in Verstappen'in lehine geliştirildiği iddiası saçmalık"
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Max Verstappen ve Sergio Perez bu Formula 1 sezonunun başlarında oldukça eşit durumdaydı fakat sezon ilerledikçe Verstappen öne çıkarken, Perez geriye düştü.

2022'nin başlarında araç önden kaymaya meyilliydi ve bu da Verstappen'in aksine Perez'in sürüş tarzına uygun bir durumdu. Verstappen, kariyeri boyunca ön tarafını hissedebildiği araçları seviyordu ve sezon ilerledikçe Red Bull, ön tarafı kuvvetlendirdi.

Hal böyle olunca Red Bull'un aracı Verstappen'in isteklerine göre geliştirdiği yönünde eleştiriler başladı. 

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bunun asılsız bir iddia olduğunu söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Marko, "Bunlar tam bir saçmalık."

"En büyük sorun aracın aşırı ağır olmasıydı. Bu hâlâ biraz sıkıntısını çektiğimiz bir şey. Aerodinamik anlamda hiçbir sorunumuz yoktu." dedi.

Başarının sürücüye mi yoksa araca mı bağlı olduğu sorusuna Marko, "İkisine de bağlı. Sezonun ilk kısmında Max'in kendi tarzına uymayan bir araçla Perez kadar hızlı olduğunu gördük. Araç ona uyuyorsa yarım saniye daha hızlı oluyor." dedi.

Peki Marko, bu kadar baskın bir sezon bekliyor muydu?

"Hayır. Max'in Avustralya'dan sonra yaptığı açıklama neydi? 'Arayı kapatmak için 36 yarışa ihtiyacım var' mıydı? Elbette zor oldu ama daha yoğun çalışmaya başladık. Hataları analiz ettik. İlk iki sorun Red Bull'un kendisinden kaynaklandı, üçüncüsü ise Honda'nın hatasıydı. Tüm bunlar sonrası kalite kontrole yoğunlaştık."

Marko'ya göre bu Red Bull'un şimdiye kadarki en iyi sezonu olduğunu doğrularken, bunu "Çünkü rakiplerimiz çok daha güçlü ve rekabet çok yoğun." diye açıkladı.

Son olarak Perez'in şampiyonayı ikinci bitirmesinin önemiyle ilgili de, "Zaten her şeyi başardığınız zaman, bu tür şeylere yöneliyorsunuz. Ayrıca insanların motivasyonlarının yüksek kalması adına bu tür teşviklere ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

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