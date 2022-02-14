Marko: "RB18'i hazırlarken iki veya üç büyük sorunla karşılaştık"

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2022 yılında Formula 1 kuralları büyük oranda değişmiş durumda ve takımlar pek çok zorlukla karşı karşıyalar.

Kural değişikliklerine ek olarak, bütçe sınırının 140 milyon dolara düşmesi de takımların işlerini epey zorlaştırıyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko, Kleine Zeitung ile yaptığı özel röportajda, Çarşamba günü tanıtılan RB18'in Max Verstappen ve Sergio Perez'in Bahreyn Grand Prix'sinde yarışacağı araca benzemediğini doğruladı.

Red Bull, önümüzdeki haftalarda uygulanacak güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Marko bununla beraber, yeni aracı hazırlarken iki veya üç büyük sorunla karşılaştıklarını dile getirdi.

En büyük sorunların nerede olduğu sorusuna Marko, "İki veya üç büyük engeli aşmak zorunda kaldık."

"Bu, son 15 veya 20 yıldaki en büyük kural değişikliğiydi."

"Bütün bu yeni tasarımların ve planlamanın bütçe dahilinde yapılması gerekiyordu."

"Ayrıca geçen yıl dünya şampiyonluğu için savaştık ve paralelinde yeni aracı geliştirmek zorunda kaldık." dedi.

Formula 1 yarışları daha çekici hale getirmek adına tamamen yeni bir aerodinamik konsepte geçiş yaptı.

Bu kapsamda 2022'den itibaren zemin etkisi kullanılacak ve bu da sürücülerin birbirini takip etmesini kolaylaştıracak.

Değişikliklerle istenen etki elde edilecek mi? Marko bundan şüphe ediyor ve şüphesinin nereden geldiğini açıklıyor.

"Sorun şu ki, FIA'nın sadece böyle bir kural dizisini hazırlayan belli sayıda mühendisi var. İlk bakışta, böyle bir kural dizisi iyi görünüyor. Fakat Formula 1'de düzenlemeleri delmek istemeyen ancak bunlardan yararlanmak isteyen çok sayıda mühendis ve üstün seviyeli 10 takım var."

Marko, takımların daha fazla imkana sahip olduğunu ve bu sayede FIA'nın düzenlemeleri geliştirirken öngörmemiş olabileceği çözümler geliştirebileceğini düşünüyor.

"Bu bir dengesizlik yaratıyor. Şöyle söyleyeyim: yaklaşım iyi ancak pistte nasıl görüneceği iki veya üç yarıştan sonra netleşecek."