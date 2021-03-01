Marko: "RB16B'de gizlediğimiz bir şey yok"

Red Bull, geçtiğimiz günlerde Shakedown etkinliğine dair yaklaşık 100 fotoğraf yayınlasa da, yeni araca dair tek bir paylaşım dahi yapmadı.

Takım sadece önden ve çaprazdan çekilen iki stüdyo fotoğrafı paylaşırken, yeni araca dair daha fazla görüntü için ilk teste kadar beklenmesi gerekecek.

Bu da araçta bazı "özel" çözümlerin olabileceği söylentilerini beraberinde getiriyor.

Ancak F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko, sadece zaman eksikliğinden ötürü aracın fotoğraflarını çekmediklerini söyledi.

Marko, "Fotoğraf çekimi yapmak için zamanımız biraz dardı. Aracı kullanmak fotoğraf çekinmekten daha önemliydi."

"Aracın hiçbir gizemli yanı yok. Mesela altı tekerleği yok, arkada fan bile yok!"

"Araç önceki yılın aracının geliştirilmiş hali. Amacımız en başından itibaren galibiyetler için yarışabilmek."

"Bahreyn'deki ilk testlerde, sezonun ilk yarışında kullanılacak tüm parçaları deneyeceğiz." dedi.

Ancak Marko, test sonuçları konusunda temkinli.

"Testlerde takımlar yakıt seviyesi ya da motor ayarı anlamında değişiklik yapıyorlar. Bu nedenle gerçek potansiyeli sadece ilk yarışta göreceğiz.