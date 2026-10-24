Formula 1 Amerika GP
Marko: “Racing Bulls, Lawson yerine Tsolov’u almalı”
Helmut Marko, Racing Bulls’un 2027 koltuğu için Liam Lawson yerine Nikola Tsolov’u tercih etmesi gerektiğini düşünüyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 13:40
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Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Peter Fox
Helmut Marko artık Red Bull’da danışmanlık yapmıyor ancak takımların ve genç pilot programının durumunu birçok kişiden daha iyi biliyor.
Avusturyalı eski pilot, Krone Zeitung gazetesine verdiği röportajda Racing Bulls’un Liam Lawson’ı göndererek 2027 yılında onun yerine Nikola Tsolov’u kadrosuna katması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Nikola Tsolov, Racing Bulls
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Marko şöyle dedi: “Racing Bulls, Liam Lawson ile Nikola Tsolov arasında seçim yaparken kolay olmayan bir karar vermek zorunda.“
“Karar vermek zor olacak ancak bana göre takım Tsolov’u tercih etmeli.”
Formula 2 sezonunun bitimine iki yarış kala Tsolov, şampiyonada ikinci sırada bulunuyor. Bulgar pilot, gelecek sezon için Haas F1 ile sözleşme imzalayan lider Rafael Câmara’nın yalnızca yedi puan gerisinde yer alıyor.
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