Marko: "Prost'un gelişi, Renault'da hiçbir şeyi değiştirmedi"

Red Bull, bu yıl Honda motoruna geçme kararı almıştı ve Japon üretici Ferrari ile Mercedes seviyesinde olmasa bile, fark son yıllara oranla daha küçük oldu.

Avusturyalı ekip, bir kez daha sezonu üçüncü sırada tamamlasa da, son yıllarla kıyaslandığında dayanıklılık anlamında çok daha iyiydi ve hiçbir yarışta motor sorunu yüzünden yarış dışı kalmadı. Oysa Renault döneminde sık sık dayanıklılık sorunu yaşamışlardı.

Diğer tarafta Renault fabrika takımı ve McLaren, yıl boyunca çeşitli yarışlarda dayanıklılık sorunları yaşamaya devam ettiler.

Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, Renault ile harika yıllar geçirmelerine rağmen son yıllarda neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilemediğini söyledi.

Marko, "Renault ile çok başarılı yıllar geçirdiğimiz gibi, çok zor yıllar da geçirdik."

"Aslında bunun sebebi çok basit, tepedeki kişilerin tutumuyla ilgili. Tüm bağlılığınızı ve ruhunuzu ortaya koymalı, tüm gücünüzü kullanmalı ve finansal olarak gerekli taahhütlerde bulunmalısınız."

"Renault'da çok fazla sorun ardı ve nihayetinde Alain Prost'u getirdiler. Ama yine de hiçbir şey değişmedi." dedi.