Marko: "Portimao bir Mercedes pistiydi"

Red Bull, ilk iki yarışta bir pole pozisyonu ve bir galibiyet almayı başarmıştı. Ancak Portekiz'deki yarışta pole pozisyonu ve zafer, Mercedes'in oldu.

Max Verstappen yarışta Lewis Hamilton'ı geçmeyi başardı ancak İngiliz pilot yerini geri aldı ve galibiyete ulaştı.

Verstappen ise pitlerden sonra Valtteri Bottas'ı geçerek ikinci oldu.

Yarış hakkında konuşan Helmut Marko, Portimao'nun yapısı gereği Mercedes'e daha uygun bir pist olduğunu belirtti.

Marko, "Bu bir Mercedes pistiydi, buna rağmen iyi yarıştık."

"Yine de performansımız, kazanmak için yeterince iyi değildi ama gelişim doğru yönde ilerliyor."

"Orta lastiklerde daha hızlı görünüyorduk fakat Max 14. virajda bir hata yaptı. Sonra Bottas bizi geçti ve ardından pozisyonu korudu. Mercedes en sert lastikte daha güçlüydü."

"Barselona burayla çok benzer bir pist. Umarım orada rekabetçi olabiliriz." dedi.

Marko, Red Bull'un yaz arasında da aracını geliştirmeye devam edeceğini çünkü Verstappen'in ilk kez şampiyonluk için savaşabilecek bir konuma geldiğini belirtti.

"Bunu Max'e yapamayız. Şimdi ilk kez şampiyonluk kazanabileceği bir araca sahip. Dünya şampiyonasındaki duruma bağlı olarak sonrasında neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ise yarışı dördüncü sırada tamamladı ve takımla bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Meksikalı pilot sorulduğunda Marko, "Onu pistte mümkün olduğunca uzun süre tutmak istedik. Böylece yumuşak lastiklerle en hızlı tura atabilecekti. Fakat, sonra Mercedes de Bottas ile aynı şeyi yaptı." diye ekledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images