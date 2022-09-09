Marko: "Porsche ile görüşmeleri bitirmemizin ardından birçok ilgi var"

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Porsche, bugün yapmış olduğu açıklamada Red Bull ile 2026'ya %50-50 ortak olarak girme yolunda yaptıkları görüşmelerin sona erdiğini ve böyle bir anlaşmanın olmayacağını duyurdu.

Red Bull her zaman, yaptıkları görüşmeler ne olursa olsun kontrolü elinde tutma konusunda istekliydi. Bugünkü açıklamanın ardından takım patronu Christian Horner, şirketlerin DNA'sının çok farklı olduğunu, bu yüzden görüşmelerin sonlandığını söylemişti.

Kendi motor departmanını hazırlayan ve 2026 için hazırlıkları sürdüren Red Bull, şu aşamada bir üreticiye ihtiyaç duymasa da, 2026 hazırlıklarında Porsche ile yakın çalışacaktı.

Marko, Red Bull Powertrains'in kendi başına çalışabileceğini ancak daha şimdiden birçok üreticinin ilgi gösterdiğini söyledi.

OE3'e konuşan Marko, "Şu anda kimseye ihtiyacımız yok. Ancak bir sinerji ve avantaj olacaksa, bu durumda işbirliğine açığız."

"Ancak ilginç bir şekilde, Porsche ile görüşmelerin bittiğinin resmiyet kazanmasının ardından bazı girişimler oldu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Red Bull, 2021 sonuna kadar Honda'nın fabrika takımı partneri olarak çalıştı. 2021 sonunda Honda resmi olarak F1'den çekilse de, Red Bull'a donanım sağlamaya devam ediyor. Bu ortaklık 2025 sonuna kadar devam edecek.

Honda, 2026'da F1'e dönme ihtimalini reddetmemişti. Marko, radyodaki röportajında Honda ile görüştüklerini kabul etti.

Porsche, yapmış olduğu açıklamada Red Bull ile yaptıkları görüşmelerin eşitlik üzerine olduğunu, sadece motor partneri değil, takımın da partneri olmak istediklerini ve Red Bull'la bu konuda anlaşamadıklarını söyledi.

Marko, görüşmelerde ilerleme kaydedemeyeceklerini anladıkları an bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Marko, "Görüşmeler ilerledikçe, genel olarak bu projedeki işbirliğinin, her iki tarafa da bir avantaj sağlamayacağı ortaya çıktı."

"Red Bull Racing'in verimliliği çok önemliydi. Takımın son 10 veya 12 yılda olduğu kadar başarılı olması, bunun devam etmesi gerekiyor."

"İyi bir durumdayız. 2028'e kadar en hızlı pilota sahibiz. En iyi tasarımcı olan Adrian Newey'e sahibiz. 55 haftada tam kapasite çalışır hale gelen bir motor fabrikamız var. İlk motoru çoktan çalıştırdık. Bu, tamamen kendi kendimize yettiğimiz anlamına geliyor."

"Yine de motor sektöründeki know-how katkısı sağlanabilirse veya başka sinerjiler ve avantajlar sağlanabilirse, bu durumda işbirliğine açığız." dedi.