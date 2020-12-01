Marko: "Podyum, Albon'la ilgili kararımızı etkilemeyecek"

Alex Albon, bu yılın en hayal kırıklığı yaratan sürücülerinden birisi oldu ve takım arkadaşı Max Verstappen'le aynı performansı sergileyemedi.

Taylandlı sürücü, ilk podyumunu Mugello'da alırken, Bahreyn'de ikinci podyumunu aldı.

Ancak geleceğiyle ilgili ciddi spekülasyonlar var ve yerini Nico Hulkenberg ya da Sergio Perez'in alacağı konuşuluyor.

Bahreyn'deki podyumunu Sergio Perez'in yolda kalması sayesinde alan Albon'un, bu podyumla gelece yıl takımda kalma yolunda önemli bir adım attığı yorumları vardı.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, tek yarış bazında değerlendirme yapmadıklarını belirtti.

Marko şöyle dedi: "Değişen hiçbir şey yok. Bu, bir şeyi değiştirmiyor."

"Sezonun son yarışından sonra oturup tüm çözümleri analiz edeceğiz. Red Bull'u 2021'de kimin süreceğine ancak o zaman karar vereceğiz."

Red Bull'un kararını Abu Dhabi'den sonraki hafta açıklaması bekleniyor.