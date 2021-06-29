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Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, pit stopların güvenlik gerekçesiyle yavaşlatıldığına inanmıyor.

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda en çok konuşulan konulardan biri de pit stopların yavaşlatılacak olmasıydı.

Pit stoplarda artık bir insan tepki süresi olacak ve bu da artık iki saniyenin altına inen pit stopların görülemeyeceği anlamına geliyor.

Şu anda en hızlı pit stoplar Red Bull takımına ait ve bu alanda tüm zamanların rekorunu da ellerinde tutuyorlar.

Ancak bazı takımlar, bunu güvenli şekilde yapmanın imkansız olduğunu düşünerek "güvenlik gerekçesiyle" FIA'ya başvurdular. 

Bu takımların Mercedes ve McLaren olduğu yönünde görüşler var. 

Konu hakkında konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu kuralların kendilerini geriye düşürmek için getirildiğini söyledi

Marko şöyle dedi: "Red Bull pit stop rekorunu elinde tutuyor ve 2020'de 17 yarışın 15'inde pit alanında en hızlı takım bizdik."

"Şimdi diğer takımlar bununla baş edemediği için aniden bunu tehlikeli bir şekilde yaptığımızı söylüyorlar. Pit stopun tamamlandığı an ile aracın piste gitmesine izin verilen an arasında minimum tepki zamanı istiyorlar."

"Yani bizimle aynı seviyede pit stop yapamayan takımlar, bunun tehlikeli olduğunu iddia ediyorlar. Pit stopun tamamlanması ile aracın piste çıkması arasında en az 0.2 saniyelik bir tepki zamanı gerekiyor. Bu konudaki karar çok karmaşık, yarım yamalak alınmış ve tamamen gereksiz."

"En hızlı pit stoplar, sporun ve şovun bir parçası. Seyirciler gerçekten pit stopumuzun iki saniyenin altında olup olmadığını görmek istiyorlar. Bu, bir yarışın sonucu için belirleyici bir faktör olabilir. Şimdi araç pite gönderilmeden 0.2 saniye önce araca dokunmamanız lazım."

"Diğerlerin pit stop zamanları bizimkine yakın değildi. Şimdi durum böyle diye kuralların değişmesini talep etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Güvenlik argümanının, elde tutulacak bir tarafı yok." 

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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