Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, pit stop hızlarının düşürülmesi kararının ardında Mercedes olduğunu dile getirdi.

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

FIA, Avusturya Grand Prix’si öncesinde takımların pit stoplarını hızlandırmak için otomatik sensörler kullanmadığından emin olmak adına yeni teknik direktifler yayınlanmıştı.

Macaristan Grand Prix’si itibariyle Formula 1 takımları bijon kontrolü ve aracın krikodan indirilmesiyle, sürücünün “gitme” sinyalini alması için insan tepki zamanı baz alınacak.

Bu kararlar, hızlı pit stopların önüne geçecek ve yaklaşık yarım saniyelik bir kayıp olacağı yönünde görüşler var. Alfa Romeo takım yöneticisi Beat Zehnder, "Eğer kurala sadık kalırsanız, iki saniyenin altında pit stop yapma mümkün olmayacak." dedi.

Bu, en çok Red Bull'u etkileyecek çünkü Avusturyalı ekip son yıllarda rekor pit stoplar yaptı ve bu yıl da 2 saniyenin altında pit stop yapabilen tek takımdı.

Bu, Mercedes'le yakın mücadelede Avusturyalı ekibe fayda sağlayan bir şeydi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu kararın Mercedes tarafından zorlandığını düşünüyor.

Marko, "Bunu Mercedes zorladı çünkü pit stoplardaki avantajımızı almak istediler. Pit stoplardaki hızımızı ve tutarlılığı, yedi yıllık çalışma ve antrenman getirdi. Şimdi bu karar nedeniyle 0.4 saniyeye kadar vakit kaybedeceğiz." dedi.

Ayrıca Marko, FIA'nın yeni kuralları uygulayabileceğinden dahi emin değil.

"Yarış esnasında bunu yapmak neredeyse imkansız. Sonrasında yapmanız lazım. Gerçekten yarıştan sonra bunu yaparak takımları cezalandıracak mısınız?"

"Tüm bunlar tamamen şovu kötüleştiriyor ve en iyisini cezalandırıyor. İki saniyelik pit stoplar insanları büyülüyordu. Mercedes'in kapıyı her çalışında FIA'nın her zaman aynı şekilde tepki vermesi bana göre açıklanamaz bir şey."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Önceki haber

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

24 dk
2
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

17 s
3
Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

3 s
4
Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

1 s
5
Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

1 g
Son Haberler
Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"
F1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

24dk
Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
F1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

1 s
Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"
F1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

1 s
Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"
F1

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

2 s
Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
F1

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

2 s
Son Videolar
Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
14 s

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız" Styrian GP
Formula 1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor" Styrian GP
Formula 1

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak Styrian GP
Formula 1

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Son Haberler

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.