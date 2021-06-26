Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

FIA, Avusturya Grand Prix’si öncesinde takımların pit stoplarını hızlandırmak için otomatik sensörler kullanmadığından emin olmak adına yeni teknik direktifler yayınlanmıştı.

Macaristan Grand Prix’si itibariyle Formula 1 takımları bijon kontrolü ve aracın krikodan indirilmesiyle, sürücünün “gitme” sinyalini alması için insan tepki zamanı baz alınacak.

Bu kararlar, hızlı pit stopların önüne geçecek ve yaklaşık yarım saniyelik bir kayıp olacağı yönünde görüşler var. Alfa Romeo takım yöneticisi Beat Zehnder, "Eğer kurala sadık kalırsanız, iki saniyenin altında pit stop yapma mümkün olmayacak." dedi.

Bu, en çok Red Bull'u etkileyecek çünkü Avusturyalı ekip son yıllarda rekor pit stoplar yaptı ve bu yıl da 2 saniyenin altında pit stop yapabilen tek takımdı.

Bu, Mercedes'le yakın mücadelede Avusturyalı ekibe fayda sağlayan bir şeydi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu kararın Mercedes tarafından zorlandığını düşünüyor.

Marko, "Bunu Mercedes zorladı çünkü pit stoplardaki avantajımızı almak istediler. Pit stoplardaki hızımızı ve tutarlılığı, yedi yıllık çalışma ve antrenman getirdi. Şimdi bu karar nedeniyle 0.4 saniyeye kadar vakit kaybedeceğiz." dedi.

Ayrıca Marko, FIA'nın yeni kuralları uygulayabileceğinden dahi emin değil.

"Yarış esnasında bunu yapmak neredeyse imkansız. Sonrasında yapmanız lazım. Gerçekten yarıştan sonra bunu yaparak takımları cezalandıracak mısınız?"

"Tüm bunlar tamamen şovu kötüleştiriyor ve en iyisini cezalandırıyor. İki saniyelik pit stoplar insanları büyülüyordu. Mercedes'in kapıyı her çalışında FIA'nın her zaman aynı şekilde tepki vermesi bana göre açıklanamaz bir şey."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images