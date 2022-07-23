Marko: “Pist sınırları sorunu böyle devam edemez”
Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Avusturya Grand Prix’sinde yaşanan pist sınırıları sorunu konusunda FIA’nın başka çözümler üretmesi gerektiğini düşünüyor.
Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinde pist sınırları ihlali yarış hafta sonu boyunca sürücüler ve takımlar için büyük bir sorun haline gelmişti.
Sıralama seasında tur zamanları silinmiş, yarışta ise 43 pist sınırı ihlali uyarısı ve zaman cezaları verilmişti. Bu durumdan etkilenenlerin arasında Sergio Perez de vardı.
Meksikalı pilotun, pist sınırları ihlalinden ötürü sıralamaların ikinci bölümündeki en iyi tur zamanı silinmiş ve dolayısıyla üçüncü bölümde kaydettiği tüm tur zamanları da silinmişti. Böylece Perez, cumartesi günkü sprint yarışına 13. sıradan başlamak zorunda kaldı.
Fotoğraf: Alessio Morgese
Yarış sonrasında pek çok pilot, pist sınırları konusunda alınan kararlar konusundaki öfkelerini dile getirdi. McLaren pilotu Lando Norris de bu isimlerin arasındaydı ve FIA’nın bazı kararlarının “biraz aptalca” olduğunu söyledi.
Fransa Grand Prix’si öncesinde pist sınırları konusundaki tartışma hâlâ devam ediyor.
Red Bull’un motor sporları danışmanı Marko, bu durum hakkındaki memnuniyetsizliğini ifade ederken sorunu çözmek adına yeni çözümler bulunması gerektiğini belirtti.
Kleine Zeitung’a verdiği demeçte Marko, “Bu ihlaller tamamen doğru ve net olarak ölçülemiyor.”
“Bunu Checo’ya cezanın sıralama turlarından sonra, oldukça geç bir zamanda verilmesinden de anlayabilirsiniz.”
“Başka çözümlere ihtiyacımız var, çakıl havuzu ya da başka bir şey. Doğru noktalardan taviz vermeliyiz.”
“Bu böyle devam edemez.” yorumlarında bulundu.
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