Marko: "Pilotlar şampiyonluğunu da kaybetmemek için dikkatli olmalıyız"

Azerbaycan GP'sinin ardından McLaren, takımlar şampiyonluğu mücadelesinde liderliği devraldı ve şu anda 20 puan önde yer alıyor.

Sky Deutschland tarafından Marko'ya, takımlar şampiyonluğunun artık Red Bull için gerçekçi olup olmadığı soruldu.

Marko, şu şekilde yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, gerçekçi değil."

"Şimdi pilotlar şampiyonluğunu da kaybetmemek için dikkatli olmalıyız."

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher de Marko ile aynı fikirde: "Bence işler böyle devam ederse Red Bull şampiyonada en iyi ihtimalle üçüncü olacak."

"Ferrari'nin de iyi bir aracı var. Red Bull için ikinciliği korumak zor olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull adına sevindirici olan, Lando Norris'in Bakü'de berbat bir sıralama geçirmesi ve pazar günü yarışı Verstappen'in sadece bir sıra önünde tamamlaması oldu.

Marko, "Olumlu olan şey Piastri'nin puan açısından Lando'ya çok yakın olması. Perez'in pazar günü yarış sonunda yaptığı büyük kaza ise bizim için büyük bir aksilikti."

"Aracı Singapur için kesinlikle hazır hale getirebileceğiz, ancak planladığımız özelliklerde değil. Singapur için planladığımız test eylemleri artık mümkün değil."

"Daha sonra Austin'de bir sonraki adımı atmalıyız, aksi takdirde pilotlar şampiyonası da tehlikeye girecek. Hız bulmak zorundayız ve aracın ayarlanması daha kolay olmalı."

"Ancak Austin'den itibaren bizi daha rekabetçi kılacak bir pakete sahip olacağımıza inanıyoruz." dedi.