Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Marko: "Pilotlar şampiyonluğunu da kaybetmemek için dikkatli olmalıyız"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, takımlar şampiyonasında McLaren'ın öne geçmesinin ardından pilotlar şampiyonası için dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Azerbaycan GP'sinin ardından McLaren, takımlar şampiyonluğu mücadelesinde liderliği devraldı ve şu anda 20 puan önde yer alıyor.

Sky Deutschland tarafından Marko'ya, takımlar şampiyonluğunun artık Red Bull için gerçekçi olup olmadığı soruldu.

Marko, şu şekilde yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, gerçekçi değil."

"Şimdi pilotlar şampiyonluğunu da kaybetmemek için dikkatli olmalıyız."

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher de Marko ile aynı fikirde: "Bence işler böyle devam ederse Red Bull şampiyonada en iyi ihtimalle üçüncü olacak."

"Ferrari'nin de iyi bir aracı var. Red Bull için ikinciliği korumak zor olacak." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull adına sevindirici olan, Lando Norris'in Bakü'de berbat bir sıralama geçirmesi ve pazar günü yarışı Verstappen'in sadece bir sıra önünde tamamlaması oldu. 

Marko, "Olumlu olan şey Piastri'nin puan açısından Lando'ya çok yakın olması. Perez'in pazar günü yarış sonunda yaptığı büyük kaza ise bizim için büyük bir aksilikti."

"Aracı Singapur için kesinlikle hazır hale getirebileceğiz, ancak planladığımız özelliklerde değil. Singapur için planladığımız test eylemleri artık mümkün değil."

"Daha sonra Austin'de bir sonraki adımı atmalıyız, aksi takdirde pilotlar şampiyonası da tehlikeye girecek. Hız bulmak zorundayız ve aracın ayarlanması daha kolay olmalı."

"Ancak Austin'den itibaren bizi daha rekabetçi kılacak bir pakete sahip olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Webber: "Piastri, Bakü'de F1'in en iyi galibiyetlerinden birini elde etti"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

Formula 1
Azerbaycan GP
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

Son Haberler

Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"
Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"
Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"

Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"
Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye