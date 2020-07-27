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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Pilot maaşlarının sınırlandırılması gerekiyor"

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Marko: "Pilot maaşlarının sınırlandırılması gerekiyor"
Ekleyen:
, Editör
27 Tem 2020 07:21

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Formula 1'deki sürücü maaşlarının sınırlandırılması gerektiğine inanıyor.

Formula 1'de sürücü maaşları son yıllarda ciddi oranda arttı ve şu anda Lewis Hamilton'ın yıllık 50 milyon dolar civarında bir para kazandığı düşünülüyor.

Ayrıca Sebastian Vettel'in 40, Max Verstappen'in 35, Daniel Ricciardo'nun 20 ve Valtteri Bottas'ın da 15 milyon dolar civarında bir maaşı olduğu tahmin ediliyor.

Gelecek yıl F1'e bütçe sınırı gelecek ve takımlar yıllık 145 milyon dolar harcayabilecek. Fakat pilot maaşları bu bütçe içerisinde yer almayacak. Bu yüzden de ortaya çok karmaşık bir tablo çıkıyor. Çünkü Hamilton, takım bütçelerinin 3'te 1'i kadar para almış olacak.

Konu hakkında konuşan Helmut Marko, pilot maaşlarına artık bir sınır getirilmesi gerektiğine inanıyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Marko, "Mercedes, Hamilton'ın maaşını ödemiyorsa, o zaman başkası ödeyecek."

"Mesela Petronas, takıma daha az ödeme yapabilir ve bunun yerine İngiliz pilota biraz daha fazla para ödeyebilir."

"Bu nedenle sürücülerin maaşlarının sınırlandırılmasının büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

Marko, yapılacak hamlelerin, mevcut sözleşmeler bittikten sonra hayata geçirilmesi gerektiğini de söylüyor.

"En kısa zamanda bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki yürürlükteki sözleşmelere uyulması gerekecek."

 
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Editör Kemal Şengül

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